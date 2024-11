Inter-Napoli, quanti duelli di mercato: coinvolto anche il big azzurro

A poche ore di distanza dalla super sfida di San Siro spuntano intriganti retroscena di mercato: numerose battaglie tra i due club negli ultimi mesi.

Inter–Napoli, ci siamo. Ultime ore di attesa per i tifosi partenopei, speranzosi di ripetere la vittoriosa impresa di San Siro della decima giornata di campionato. Dall’altra parte del campo, tuttavia, ci saranno i campioni d’Italia in carica, vale a dire l’avversario più forte dell’intera competizione. I novanta minuti di questa sera si aggiungeranno alle tante sfide disputate tra i due club, protagonisti anche di numerose battaglie di mercato. Diversi sono, infatti, gli obiettivi di mercato condivisi dalle due società, protagoniste di alcuni affari diretti. L’ultima guerriglia risale alla scorsa estate, con un big e leader oggi azzurro corteggiato da Simone Inzaghi. Si tratta di Alessandro Buongiorno.

Inter-Napoli, la disputa per Buongiorno si accoda ai numerosi duelli di mercato

Nella recente sessione di calciomercato estiva, l’Inter ha provato a soffiare Alessandro Buongiorno al Napoli. I nerazzurri, forti della vittoria del campionato, hanno provato a convincere l’ex Torino a sposare il progetto meneghino, ma con l’esito indesiderato. Innumerevoli i duelli di mercato tra le due squadre, riuscite spesso a infiammare l’asse di mercato. L’ultimo trasferimento – seppur non diretto – coinvolge Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, dopo essere arrivato a scadenza di contratto con gli azzurri, è passato in maglia interista da svincolato.

La sessione estiva ha regalato tanti altri rumors con protagoniste le due squadre, tra cui quelli riferiti a Jonathan David e Stefan de Vrij.

Il centravanti canadese del Lille è stato oggetto del desiderio da parte di entrambi i club, non riusciti a convincere la società francese alla cessione. Il Napoli ha poi virato su Romelu Lukaku – sentito ex nerazzurro – e l’Inter pare star lavorando per conquistare una prelazione sul talentuoso attaccante.

Discorso differente, invece, quello che tira in ballo Stefan de Vrij. Il difensore olandese – che avrebbe potuto lasciare l’Inter proprio per permettere l’arrivo di Buongiorno – è stato corteggiato dal Napoli negli ultimissimi giorni della sessione. Un profilo di esperienza avrebbe fatto decisamente comodo alla squadra di Conte che, non a caso, proverà a regalarsi un difensore affidabile nella finestra di gennaio.

Questi gli intrecci di mercato che hanno coinvolto le due prestigiose società del panorama italiano durante l’ultima sessione. Adesso la vera battaglia avrà luogo sul terreno di gioco, il vero giudice finale che determinerà le sorti delle due formazioni. Tutto rinviato a domani sera.