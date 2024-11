Inter-Napoli, Atalanta diretta interessata: ecco per chi “tifa” Gasperini

L’Atalanta seguirà con interesse Inter-Napoli: ecco la reazione di Gasperini e per chi farà il tifo questa sera

L’Atalanta conquista il sesto successo di fila grazie al 2-1 contro l’Udinese. La formazione bergamasca ribalta lo svantaggio iniziale e raggiunge, almeno per qualche ora, la testa della classifica pareggiando i punti conquistati dal Napoli. Attualmente, in quattro squadre sono distanti appena una lunghezza. Gli azzurri e l’Atalanta hanno 25 punti, mentre Inter e Juventus sono a quota 24.

La squadra di Gian Piero Gasperini sta attraversando un momento di forma eccezionale. Lo dimostra l’andamento in campionato, ma anche l’atmosfera che si vive attorno a Bergamo. I tifosi nerazzurri, dopo il successo contro l’Udinese, hanno iniziato ad intonare anche “Vinceremo il Tricolor”, sfidando la scaramanzia. Il tecnico, però, predica calma: “Devono sognare, possono cantare in questo modo, poi c’è la realtà. Parlare di Scudetto non serve a nulla, è un discorso inutile. Dobbiamo pensare ad ogni partita, alla Champions e al campionato. Se poi a dieci giornate dal termine la classifica sarà così, allora è un altro discorso”.

In occasione di Inter-Napoli, che si disputa questa sera alle 20:45 allo stadio San Siro, Gasperini ha rivelato dove e con chi la vedrà e che cosa si aspetterà dall’incontro.

Inter-Napoli, ecco dove la vedrà Gasperini

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore dell’Atalanta ha rivelato dove e con chi seguirà Inter-Napoli, accennando un sorriso: “Starò a casa, magari con qualche amico”. Poi Gasperini diventa più serio: “Guarderò Inter-Napoli per vedermi una bella partita. Tanto la classifica resta quella, se vince una, rimane dietro un’altra; se pareggiano va bene comunque. Non abbiamo ossessioni di classifica. Mi auguro di vedere una bella gara, perché sono due squadre forti. Sono le prime due del nostro campionato, sarà una partita da gustarsi tutta”.

Dunque, Gasperini non fa trasparire alcuna preferenza per una o per l’altra squadra. D’altronde, gli obiettivi del club bergamasco sono ben altri dalla lotta per lo Scudetto. Intanto, l’Atalanta sogna e continuerà a sognare anche dopo la sosta. Proprio come il Napoli, che è indicato da tutti come il rivale maggiore dell’Inter. E anche tra i sostenitori c’è chi crede nuovamente in un’annata magica, come quella che ha portato la squadra di Spalletti al terzo storico titolo. Ma Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte abbassano il tiro e predicano calma e pazienza: entrare in Champions è il vero obiettivo societario. Tutto quello che verrà in aggiunta, supererà le aspettative del club e dello staff tecnico.