“De Laurentiis ha voluto…”: il retroscena sull’annuncio del patron spiazza i tifosi azzurri!

In casa Napoli si respira moltissimo entusiasmo, ma ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis a calmare nuovamente gli animi.

L’inizio di stagione del Napoli è stato sicuramente molto importante. L’avvento di Antonio Conte in Campania ha ridato alla squadra un nuovo spirito, o meglio un DNA del tutto inedito basato sulla voglia di vincere. Forse, proprio questo è mancato agli azzurri nella scorsa annata. Il vecchio “Napoli” però appare solo un vecchio ricordo, e tanto lo si deve anche ad Aurelio De Laurentiis. Oltre all’investimento sul tecnico, il patron ha creato una campagna acquisti molto importante, permettendo ai tifosi di accogliere giocatori dal profilo internazionale. Naturalmente, i soldi spesi (150 milioni di euro) hanno risposto sul campo e l’hanno fatto alla grande, motivo per il quale i partenopei guidano la classifica della Serie A.

Ciò nonostante, però, la situazione in casa Napoli è chiara. Il primo a parlare di “ricostruzione” è stato proprio il presidente De Laurentiis, il quale riconosce la stagione in corso come una sorta di “rinascita” dalla quale ripartire più forti di prima. Non a caso, il patron azzurro ha voluto rispondere alla delusione dei tanti tifosi dopo il ko interno contro l’Atalanta. Infatti, nella giornata di ieri, il numero uno del club si è reso protagonista di un annuncio inaspettato sul proprio profilo “X”.

De Laurentiis e quell’annuncio inaspettato: svelato il retroscena

Aurelio De Laurentiis è ovviamente molto soddisfatto dell’inizio di stagione del Napoli. Il presidente ha trovato dinanzi a sé una squadra del tutto diversa, capace di reagire e lottare in ogni match. La sconfitta contro l’Atalanta, però, lascia scorie pericolose nell’ambiente. Non a caso, nella giornata di ieri, il patron ha voluto rispondere con un tweet molto lungo ma di facile comprensione. Come riportato da “Il Mattino” l’obiettivo era quello di frenare gli entusiasmi sia dei tifosi ma anche di Antonio Conte. Al tempo stesso, si è però trattato di una “mossa” generale per rassicurare l’intero ambiente azzurro.

Nel lungo annuncio, sono emersi elementi chiave. L’attenzione era focalizzata in modo particolare sul termine “rinascita” perché è proprio questa la missione del Napoli. Oltre a ciò, il patron si è anche lasciato andare ad un commento sullo scudetto sottolineando che sarebbe un errore pensare già al tricolore. Le parole hanno fatto rapidamente il giro del web e non solo, ma sarà anche molto curioso vedere la reazione dei giocatori stessi all’interno del rettangolo verde.