Napoli, ecco quando Buongiorno può rientrare: la previsione

Ecco quando potrebbe tornare a disposizione Alessandro Buongiorno: il Napoli attende con ansia.

Il Napoli di Antonio Conte è da solo al comando della classifica. Gli azzurri, dopo l’ultimo turno di campionato, hanno infatti tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo la gara vinta domenica scorsa contro il Torino, dunque, il Napoli è atteso dalla trasferta di sabato sera dello Stadio Via del Mare contro il Lecce. Tuttavia, in attesa della gara contro i salentini, in casa azzurra bisogna segnalare una brutta mazzata per Antonio Conte.

Napoli, ecco quando Conte potrebbe riavere Buongiorno: la diagnosi

Il Napoli, infatti, ha comunicato che Alessandro Buongiorno ha riportato nel match contro il Torino una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Con questa diagnosi, dunque, il difensore centrale resterà fermo almeno per una ventina di giorni.

Alessandro Buongiorno, considerando anche il consueto iter riabilitativo post infortunio, potrebbe tornare al massimo per l’ultima giornata di campionato dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari di Davide Nicola. Anche se, almeno di incredibili colpi di scena, la stagione del centrale è praticamente finita.