Inter-Napoli, da Milano si sbilanciano: come San Siro accoglierà Lukaku e Conte

Come accoglieranno i tifosi dell’Inter i due grande ex nerazzurri, ora al Napoli, Romelu Lukaku e Antonio Conte in vista del big match di San Siro? Da Milano si sbilanciano.

Grande attesa a Napoli per il ritorno in campo della squadra azzurra, che sarà attesa dal big match di domenica sera contro l’Inter. Il fischio d’inizio è in programma per domenica, alle ore 20:45, con i tifosi di fede partenopea che sono curiosi di scoprire quale sarà la reazione dei propri beniamini alla pesante sconfitta contro l’Atalanta nell’ultima sfida del campionato di Serie A.

C’è anche curiosità per capire come Romelu Lukaku e Antonio Conte, grandi ex della serata, saranno accolti dal tifo di casa. Se ci sono pochi dubbi circa quello che succederà nei confronti dell’attaccante belga, che non si è lasciato nel migliore dei modi con l’intera piazza nerazzurra, lo scenario non è chiaro invece per l’allenatore, che comunque resta una figura importante per la storia recente dell’Inter. A parlarne è stato il giornalista Fabrizio Biasin, svelando ai microfoni di Radio Marte Sport Live quelle che sono le sue impressioni a tal riguardo e a proposito della sfida tra la prima e la seconda della classifica.

Verso Inter Napoli, Biasin si espone su Lukaku e Conte: avete sentito?

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Marte, esponendosi su quella che può essere la reazione di San Siro nei confronti di due grandi ex come Romelu Lukaku e Antonio Conte, che cercheranno di giocare un brutto scherzo ai nerazzurri in occasione del big match di domenica tra Inter e Napoli.

Di seguito, quanto dichiarato da Biasin nel corso del suo intervento:

“La sensazione, che è quasi una certezza, è che per Lukaku non ci saranno applausi, anzi: abbiamo visto cosa è successo l’anno scorso con Inter-Roma e potrebbe esserci un replay di quell’accoglienza… Secondo me, però, si va più verso l’indifferenza. L’accoglienza sarà più delicata per Antonio Conte, questo sì: è l’allenatore che ha riportato lo Scudetto all’Inter dopo anni e l’ambiente sembra aver assorbito la delusione del suo addio”.

Biasin, inoltre, si è detto preoccupato in vista della partita di domenica, malgrado la sconfitta degli azzurri per mano dell’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. “A Milano ancora nessuno ha mai visto Antonio Conte sbagliare due partite di fila”, ha dichiarato il giornalista nel corso del medesimo intervento.