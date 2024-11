“Pressing immediato su un nerazzurro”: Conte affida un particolare compito ad un calciatore!

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Napoli che andrà in scena domenica sera alle ore 20.45. Intanto, Antonio Conte studia una nuova tattica.

Sono giorni caldissimi quelli che precedono la super sfida tra Inter e Napoli. Le prime due della classe si daranno battaglia nella giornata di domenica a San Siro, dove solo una delle due potrà uscire con i tre punti. La missione di Antonio Conte è chiara: difendere il primato in classifica.

Di fronte, però, ci sarà un avversario piuttosto difficile da affrontare. L’Inter vive un periodo felice, ancor più grazie ai successi ottenuti in campionato e in Champions League. Infatti, Simone Inzaghi ci tiene a fare bene per effettuare il sorpasso ai danni dei partenopei. A tal proposito, però, Antonio Conte starebbe pensando ad una tattica del tutto inedita per l’occasione.

Pressing costante su Calhanoglu: svelata l’idea di Conte

Antonio Conte sta provando a preparare al meglio la super sfida contro l’Inter. L’allenatore del Napoli avrebbe le idee molto chiare per provare quantomeno a frenare la forza dei padroni di casa. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” uno dei compiti chiave del match sarà affidato a Scott McTominay. Quest’ultimo, dovrà effettuare un pressing costante ai danni di Hakan Calhanoglu, ovvero il metronomo in casa Inter.

Oltre a ciò, è richiesto un “sacrificio” speciale anche a Matteo Politano. L’esterno azzurro dovrà restare basso sulla fascia destra in modo tale da riuscire a contrastare le offensive di Federico Di Marco. Quest’ultimo, riesce sempre ad essere determinante nella metà campo avversaria con assist o gol.