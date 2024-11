Inter-Napoli, Conte ha già scelto l’undici titolare: c’è la decisione su un azzurro!

Manca sempre meno alla super sfida tra Inter e Napoli in programma domenica. Intanto, Antonio Conte ha già scelto la formazione titolare.

C’è tantissima attesa per la sfida tra Inter e Napoli che andrà in scena domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Naturalmente, l’importanza del match è incalcolabile viste le posizioni in classifica delle rispettive squadre. Ad oggi, in vetta ci sono gli azzurri di Antonio Conte che però hanno un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. Quindi, in caso di sconfitta a Milano, la Serie A avrebbe un nuovo padrone per alcune settimane (causa sosta Nazionali). L’allenatore partenopeo conosce tale rischi, motivo per il quale sarebbe alle prese con alcune decisioni importanti.

La sconfitta contro l’Atalanta ha fatto male, ma adesso è già il momento di reagire. Il Napoli non ha tempo di ripensare agli errori commessi, ancor più perché la sfida con la Dea è stata solo una battuta d’arresto. A Milano servirà ripartire e bisognerà farlo in fretta per evitare di tornare in Campania a mani vuote. A tal proposito, Antonio Conte avrebbe già scelto l’undici titolare che scenderà in campo dal primo minuto. L’allenatore dovrà valutare anche le condizioni di due azzurri.

Conte ha scelto l’undici anti-Inter: le ultimissime

Antonio Conte è concentrato solo ed esclusivamente sul match contro l’Inter. La partita in programma domenica sera alle ore 20.45 è una ghiotta occasione per blindare la vetta della classifica e ripartire dopo il brutto ko contro l’Atalanta. Il tecnico lo sa, motivo per il quale non vuole commettere errori. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’allenatore avrebbe già scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. La volontà sarebbe quella di ripetere lo stesso undici che ha sconfitto il Milan e poi perso con la Dea, in modo tale da dare la possibilità ai suoi uomini di riscattarsi. Oltre a ciò, bisognerà valutare con attenzione le condizioni di Stanislav Lobotka.

Il centrocampista azzurro ritornerà tra i convocati, ma non è sicuro di una maglia da titolare. Infatti, in casa Napoli non si vogliono correre rischi e potrebbe esserci molta precauzione da parte dell’allenatore. Quindi, Conte dovrebbe affidarsi ancora a Meret, Di Lorenzo, Buongiorno Rrahmani, Olivera in difesa. Il centrocampo invece, sarà composto da Anguissa ed uno tra Lobotka e Gilmour. A completare l’undici titolare ci sarà ovviamente il pacchetto offensivo composto da Politano, Kvaratskhelia, McTominay come sempre molto avanzato, e infine Romelu Lukaku che tornerà nuovamente a Milano da avversario.

Infine, un altro azzurro in bilico è Michael Folorunsho. Quest’ultimo, ha accusato un problema muscolare prima del match contro l’Atalanta, quindi le sue condizioni restano da valutare per l’insidiosa trasferta.