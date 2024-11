“È riuscito a convincere Conte”, il lavoro è stato straordinario: spunta un retroscena sul calciatore

Antonio Conte ha cambiato idea su un calciatore azzurro. Quest’ultimo, è riuscito a convincere l’allenatore del Napoli in pochissime settimane.

L’inizio di stagione del Napoli è stato fin qui molto importante. Nonostante il ko pesante contro l’Atalanta, gli azzurri continuano a guidare la classifica della Serie A con un punto di vantaggio sull’Inter. Domenica, però, è in programma il big match a San Siro che potrebbe cambiare le carte in tavola. Infatti, Antonio Conte si aspetta una prestazione molto importante da parte dei suoi uomini che dovranno provare a conquistare punti importanti. L’allenatore azzurro lo sa, motivo per il quale vorrà tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Quest’ultimi, hanno già dimostrato di rispondere ai “comandi” del tecnico, e anche a San Siro faranno ciò.

Tra i calciatori più importanti in questo inizio di stagione spicca il nome di Matteo Politano. L’esterno azzurro oltre a svolgere il suo ruolo “naturale”, si è reso protagonista di ottime prestazione anche grazie ad una fase difensiva eccellente. Non a caso, l’ex Inter è ad oggi uno degli uomini imprescindibili nello scacchiere del tecnico salentino. A tal proposito, è emerso un importante retroscena che riguarda proprio il giocatore e l’attuale allenatore del Napoli.

Politano ha convinto Conte ad affidargli la fascia: il retroscena

Matteo Politano continua ad essere un uomo chiave per Antonio Conte. La “concorrenza” con David Neres non è mai nata, in quanto l’esterno assicura anche un’ottima fase difensiva proprio come richiesto dal tecnico. A tal proposito, come riportato da “Il Corriere dello Sport” è stata evidenziata la volontà del calciatore di assumere anche compiti diversi per convincere il tecnico. Infatti, quando i due erano all’Inter, nel 3-5-2 del tecnico salentino non c’era spazio per Politano che fu costretto a cambiare aria.

A Napoli, però, la situazione è cambiata radicalmente. Sebbene Politano continui a sentirsi un esterno offensivo, ha capito che svolgere compiti difensivi può essere fondamentale per assecondare le richieste del proprio allenatore. Ovviamente, questo step è stato possibile anche grazie alla maturità acquisita negli anni che gli ha permesso di diventare ancor più altruista verso i compagni e non solo. Naturalmente, Conte ha ascoltato l’azzurro e poi ha deciso di affidargli un ruolo molto delicato nel suo scacchiere ormai già “intoccabile”.

Infatti, i compiti svolti da Matteo Politano sono diversi. L’azzurro spesso aiuta Di Lorenzo nei raddoppi, in modo tale da rafforzare ancor più la fascia destra. Al tempo stesso, però, l’italiano non fa mai mancare il proprio supporto in fase offensiva dove è sempre presente per “dialogare” con Romelu Lukaku e compagni.