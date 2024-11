Colpo di scena Osimhen, l’attaccante ribalta tutto: l’annuncio ufficiale

Giungono notizie clamorose sul futuro di Victor James Osimhen, il nigeriano parla e ribalta tutto: ecco la verità.

Victor James Osimhen questa sera ha dato spettacolo con il suo Galatasaray, l’ex Napoli assieme ad un altro vecchio beniamino azzurro: Dries Mertens. I due stanno facendo sfracelli con la maglia del club turco, tanto da battere oggi il Tottenham per 3-2 in Europa League. L’attaccante è attualmente in forza ai giallorossi ma rimane di proprietà del Napoli. La speranza del club partenopeo è quella di vedere l’uomo scudetto continuare a segnare e sognare.

Le prestazioni del calciatore nigeriano ex Lille e Wolfsburg non stanno passando inosservate, né dalla dirigenza azzurra né da altri club europei. In 8 partite col club turco ha realizzato 6 reti e propiziato 4 assist. Numeri da bomber vero, uno degli attaccanti centrali più forti del panorama calcistico europeo. Dopo la gara contro il Tottenham sono sorte delle voci su un suo possibile trasferimento, arrivata anche la risposta del bomber numero 45 del Galatasaray.

“Non parto a gennaio, rimango fino a fine stagione”, Osimhen smentisce le voci

Dopo la doppietta di Victor Osimhen contro il Totthenam, il giornalista nigeriano Buchi Laba aveva dichiarato che sul centravanti di proprietà del Napoli ci fossero 4 club in contatto con gli azzurri per pagare la nuova clausola rescissoria di 75 milioni di sterline. Nonostante ciò, se ne dovrà necessariamente riparlare in estate visto che il classe 98’ ci ha tenuto a smentire tutte le voci ed affermare che rimarrà al Galatasaray fino a fine stagione.

Queste le sue parole rilasciate al canale YouTube di GSTV. “Non parto a gennaio, resterò al Galatasaray fino alla fine della stagione. Sono felice qui. Ho visto che grande famiglia è il club. Sono contento anche del loro comportamento nei confronti della mia famiglia. Non so cosa succederà dopo, di cosa parlano Galatasaray e Napoli. Se vengono da me, parleremo. Il Galatasaray è un club che mi piace molto“.

Parole che sicuramente confortano i tifosi del Galatasaray che si sono da subito affezionati all’uomo prima che al calciatore, basti pensare all’accoglienza da sogno che gli è stata riservata al suo arrivo. Adesso Osimhen vuole scrivere la storia del Galatasaray, vincere l’Europa League pare realmente possibile per lui, Mertens e compagni. Dopo lo scudetto col Napoli, vuole realizzare altre imprese. Dove non arrivano gli altri, giunge la firma di Victor James Osimhen da Lagos.