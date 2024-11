C’era una volta la LuLa, ecco perché si è rotta l’amicizia tra Lukaku e Lautaro Martinez

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku si rivedranno presto da “nemici” sportivi in campo in Inter-Napoli: erano amici, ora sono solo avversari

Erano una coppia in campo e fuori. Sul terreno di gioco l’incubo delle difese italiane. Persino del Napoli. In un incontro di gennaio del 2020, con Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, Lukaku e Lautaro segnarono 3 gol alla difesa partenopea. E quella coppia funzionava alla perfezione.

I due attaccanti avevano stretto un’amicizia piuttosto forte. Più di semplici compagni di squadra. Per media e tifosi erano diventata la LuLa. La sintonia era solidissima. Dopo una breve interruzione per via del trasferimento di Lukaku al Chelsea, la coppia si è ricomposta sotto la gestione di Simone Inzaghi nell’estate del 2022. Hanno conquistato anche la finale di Champions League insieme, sfiorando una storica vittoria. Poi tra Lukaku e Lautaro è scoppiato il gelo. Tutto è cominciato nell’estate del 2023.

Lautaro e Lukaku: perché ora non sono più così amici

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez si sono allontanati definitivamente durante l’estate del 2023, quando al termine dell’anno in prestito in nerazzurro, Big Rom è sparito nel nulla. Non rispondeva più ai messaggi. “Ho provato a contattarlo, ma non rispondeva neanche agli altri compagni – spiegò poi l’argentino alla Gazzetta dello Sport parlando del suo ex compagno – Dopo tanto tempo assieme, sono rimasto deluso”.

In quel periodo in cui non rispondeva ai messaggi dei suoi ex compagni nerazzurri, Lukaku era al centro di mille voci di mercato. E l’Inter non era più nei suoi piani, dopo una stagione difficile in cui ha patito la concorrenza con Dzeko. Sulle tracce del centravanti c’era la Juventus. E qualche timido contatto con il Milan. Insomma, non due compagini qualsiasi per un cuore nerazzurro.

Il belga e l’argentino si sono incrociati per la prima volta contro in Inter-Roma di fine ottobre 2023, dopo una lunga estate tormentata. In occasione di quel match a San Siro, i tifosi hanno accolto Big Rom con fischi assordanti per tutta la durata della gara. E poi quel freddo saluto con Lautaro Martinez: un cinque e un accenno di pacca sulla spalla. Alla fine a trionfare è stata la formazione nerazzurra, con un gol del sostituto di Lukaku, almeno numericamente parlando: Marcus Thuram.

L’accoglienza di San Siro per il nuovo ritorno a Milano non sarà delle migliori. Romelu ha lasciato sicuramente dei bei ricordi nel cuore degli interisti, specialmente nei primi anni con Conte. Ma quella seconda fuga non è stata apprezzata dalla squadra, tantomeno dalla piazza. Ma ora Lukaku è un giocatore del Napoli e a San Siro ha appena segnato ai rossoneri. Ha l’occasione per ripetersi.