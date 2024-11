Lukaku spettro di se stesso: contro la “sua” Inter deve ritrovarsi, ma i precedenti sono pessimi

Romelu Lukaku è stato lo spettro di se stesso contro l’Atalanta, serve una svolta con la “sua” Inter ma i precedenti sono pessimi

Così non va. Romelu Lukaku lo sa, così come Conte. La partita contro l’Atalanta è stata lo specchio di una stagione molto strana fin qui per il belga. Partenza super, poi un calo drastico. Il picco di San Siro e poi di nuovo il nulla. Contro Bremer, Ismajli, Baschirotto e Hien, non ha toccato palla, dimostrando tutti i limiti che prima ancora dell’inizio del campionato si palesavano intorno al suo nome accostato al Napoli.

Al Maradona è stato il fantasma di se stesso. La brutta versione che si è vista anche al Chelsea e in qualche partita alla Roma. Già nell’Inter bis non era stato in grado di ripetere quanto fatto proprio con Conte e i campanelli d’allarme li aveva lanciati. L’attacco del Napoli non può basarsi solo sulle sue sponde e spallate, soprattutto se non riesce neanche in questo, perché perso nella morsa degli avversari.

Lukaku ritrova l’Inter: i precedenti sono pochi ma negativi

Domenica prossima Lukaku tornerà nuovamente a San Siro. Quella che è stata la sua casa più accogliente. Nello stadio a tinte nerazzurre ha vinto uno scudetto e ora ritroverà i suoi vecchi tifosi. Qualcuno lo ha disprezzato solamente per essere stato accostato alla Juventus. Altri, invece, lo ricordano ancora con molto affetto. Ci aspettiamo sicuramente un’accoglienza mista per il belga, che deve ritrovarsi.

Si perché Lukaku ha realizzato 4 gol e 5 assist, ma non riesce a trovare continuità. L’ultima prestazione al Maradona ha messo in evidenza lacune evidenti, che sono state punite con voti durissimi anche nelle pagelle di questa mattina. L’occasione per rialzarsi è proprio nella “sua” San Siro, contro la “sua” Inter, ma non sarà affatto facile.

Nonostante una difesa non così perfetta da parte dei nerazzurri, la marcatura dei difensori interisti (specie se dovesse rientrare Acerbi) sarà durissima da superare. Lukaku, inoltre, non vanta uno score positivo contro l’Inter. Sono appena 2 i precedenti, risalgono entrambi allo scorso anno quando ha vestito la maglia della Roma e hanno visto un Big Rom non essere troppo “Big”.

Zero gol e zero assist per due sconfitte per 4-2 e 1-0. Con i giallorossi non riuscì a lasciare il segno, ma domenica Lukaku proverà ad invertire la tendenza. Conte ha bisogno di lui e anche il Napoli, per tornare a fare i 3 punti e magari riportare i nerazzurri a -4.