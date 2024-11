Kiwior Napoli, la mossa dell’Arsenal cambia tutto: novità sull’affare

Jakub Kiwior è uno dei nomi seguiti dal Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato: in questi minuti arrivano novità sulla posizione dell’Arsenal, proprietario del cartellino.

Quali saranno i colpi che il Napoli metterà a segno nel prossimo mercato di riparazione di gennaio? L’organico a disposizione di Antonio Conte è già di ottimo livello, ma è chiaro che l’imperativo in casa azzurra è quello di alzare comunque l’asticella. Per questo, a gennaio non è escluso che il club azzurro possa intervenire per puntellare la rosa. con la difesa che sembra essere il reparto principalmente indiziato per possibili novità.

Il nome tenuto particolarmente d’occhio dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna sembra essere quello di Jakub Kiwior, calciatore di proprietà dell’Arsenal, con un passato in Serie A in maglia Spezia. Il difensore polacco potrebbe lasciare la Premier League e in queste settimane si è parlato di una possibile operazione a titolo temporaneo da parte degli azzurri che, insieme alla Juventus, sono molto interessati al giocatore in questione. Tuttavia, la recente chiusura dell’Arsenal al possibile prestito potrebbe essere un ostacolo di non poco conto per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, che comunque sonda anche le varie alternative (qui per le ultime novità).

Mercato Napoli, l’Arsenal non vuole cedere Kiwior in prestito: le ultime

Jakub Kiwior continua a essere nei radar della SSC Napoli, ma la posizione dell’Arsenal potrebbe complicare e non di poco l’affare per il suo eventuale arrivo nel mercato di gennaio.

A fare il punto della situazione a tal riguardo è il portale tuttomercatoweb.com, svelando che i Gunners sembrerebbero non essere disposti ad aprire alla formula del titolo temporaneo per il nazionale polacco. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“L’Arsenal, dopo avere investito circa 25 milioni di euro nel gennaio del 2023, non ha intenzione di farlo andare via a titolo temporaneo. In realtà non è detto nemmeno che i Gunners possano cederlo in via definitiva, ma fino a ora non è ancora arrivato nessuno con i circa 20-25 milioni che i londinesi chiedono per il difensore polacco”.

Ma non solo: perché non è affatto escluso che l’Arsenal possa decidere di puntarci ancora. La sostanza, difatti, è che potrebbe servire uno sforzo notevole per assicurarsi il cartellino dell’ex Spezia: sacrificio che non è affatto scontato da parte degli azzurri, che già hanno investito molto nel corso della sessione estiva di mercato.