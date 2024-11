“Fuori cinque big”, l’indiscrezione su Inter-Napoli è sorprendente: le esclusioni

Arrivano novità in vista della prossima sfida del campionato di Serie A tra l’Inter e il Napoli: potrebbero essere ben cinque i big esclusi per il big match della dodicesima giornata.

Dopo la batosta contro l’Atalanta, il Napoli è chiamato a rifarsi in un altro big match: gli azzurri di Antonio Conte saranno ospiti, domenica alle ore 20:45, dell’Inter. Allo stadio San Siro andrà in scena lo scontro tra la prima e la seconda della classifica, con i partenopei che vogliono dare un segnale a se stessi oltre che a tutta la Serie A. In caso di vittoria, infatti, il Napoli potrebbe salire nuovamente a più quattro punti sulla compagine allenata da Simone Inzaghi, che intanto in serata sarà impegnata nella sfida contro l’Arsenal, valida per la League Phase della Champions.

Proprio a tal riguardo, arrivano novità che possono riguardare, seppur indirettamente, il big di domenica contro il Napoli: ben cinque potrebbero essere le esclusioni dei nerazzurri. Rotazioni che si rendono obbligatorie, dato il calendario fitto di impegni per chi gioca anche in Europa, e che per certi versi vanno in contraddizione con quanto detto dallo stesso Inzaghi nelle ultime ore, che si è detto esclusivamente concentrato sulle fatiche di coppa. La scelta di optare per un turnover così importante, però, confermerebbe quanto la sfida contro Conte i suoi vale tanto per la stagione dei campioni d’Italia in carica.

Inter, turnover contro l’Arsenal: Inzaghi pensa anche al Napoli

Simone Inzaghi ha ribadito a più battute che l’Inter pensa solo al prossimo impegno contro l’Arsenal, ma le scelte sembrano confermare che i pensieri in casa nerazzurri sono anche per la prossima sfida in Serie A contro il Napoli (fischio d’inizio previsto per domenica, alle ore 20:45, allo stadio San Siro).

Stando alle ultime di formazione in vista della sfida di questa sera contro l’Arsenal, il tecnico nerazzurro è pronto a escludere ben cinque big: Alessandro Bastoni (uscito non al meglio nel match contro il Como, ndr), Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Scelte – quelle pronosticate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – dettate sicuramente da esigenze di rotazione, ma anche per evitare di aggravare i danni in alcuni casi, così come si evince dalla possibile esclusione dal 1′ di Bastoni nella sfida di questa sera. Al di là delle dichiarazioni di circostanza, insomma, Inzaghi pensa anche al Napoli.