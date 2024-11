Dalla Premier League al Napoli, colpo da 16 milioni: Manna ha deciso

Il Napoli giocherà domenica contro l’Atalanta, ma prima ci sono delle importanti novità in sede di calciomercato.

Il Napoli ha perso domenica scorsa lo scontro diretto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A causa di questa sconfitta, ovviamente, il team partenopeo ha visto diminuire il proprio vantaggio sulle rispettive virali.

La squadra di Antonio Conte, infatti, ha adesso solr un punto di vantaggio sul secondo posto, occupato sempre dall’Inter. Proprio quest’ultima è la prossima avversaria del Napoli in campionato. Tuttavia, prima della gara di domenica contro la ‘Beneamata’, in casa partenopea ci sono delle importanti novità di calciomercato.

Calciomercato Napoli, ecco la strategia di Manna per prendere Kiwior: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il Napoli vuole chiudere a gennaio per Kiwior dell’Arsenal. La strategia di Giovanni Manna sarebbe di prendere l’ex centrale dello Spezia in prestito con un diritto di riscatto fissato tra i 16 ed i 18 milioni di euro. Il club partenopeo, di fatto, non andrà oltre queste cifra, visto che i ‘Gunners’ hanno acquistato il polacco per 25 milioni di euro.

Ma il team azzurro non sta seguendo solo Kiwior. Il Napoli, infatti, sarebbe sulle tracce anche dei vari Sergio Ramos ed Itakura. Si è valutato anche il profilo di Kjaer, attualmente svincolato, ma poi si è virato su Kiwior.