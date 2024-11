Affare Manolas-Napoli, la giustizia sportiva è alla finestra: cosa può succedere

In queste ore si sta accendendo il dibattito sull’affare Kostas Manolas – Napoli, tornato nuovamente d’attualità dopo che Aurelio De Laurentiis è tornato sotto la lente d’ingrandimento.

Nelle scorse ore è arrivata la notizia che ha visto il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, al centro di nuove accuse su presunte plusvalenze fittizie: questa volta, a finire nel mirino è l’affare tra gli azzurri e la Roma per il cartellino di Kostas Manolas. All’epoca dei fatti, nell’operazione rientrò anche il centrocampista Amadou Diawara, che fece il percorso inverso rispetto al centrale di nazionalità greca.

La Procura di Roma, nella giornata di martedì, ha chiuso il fascicolo di indagine a carico del numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per la compravendita di Manolas (arrivato in azzurro per una cifra pari a 36 milioni di euro). Il presidente, tramite i suoi legali, ha fatto già sapere di essere a disposizione degli organi competenti per chiarire la vicenda, che si arricchisce di un nuovo caso dopo quello legato all’affare Victor Osimhen con il Lille, filone a cui è legato anche questo ulteriore fascicolo. Intanto, la giustizia sportiva è alla finestra, in attesa evidentemente di novità: il procuratore federale Chinè sarebbe pronto a richiedere le carte dell’inchiesta.

Caso Manolas, Chinè pronto a chiedere le carte: la situazione

Anche la giustizia sportiva tiene d’occhio le ultime novità legate al caso Manolas, dopo che nelle scorse ore la Procura di Roma ha chiuso il fascicolo d’indagine a carico del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano Tuttosport a tal proposito:

“Alla finestra, per capire le evoluzioni della vicenda, c’è anche la Procura Federale guidata da Giuseppe Chiné, che aveva già richiesto gli atti nell’ambito del caso Osimhen. Le carte all’epoca non erano state trasmesse dai pm capitolini, sul presupposto che le indagini fossero ancora in corso: la richiesta, viste le novità, sarà reiterata“.

La Procura Federale, dunque, è pronta a vederci chiaro, anche se Aurelio De Laurentiis – già ascoltato dagli inquirenti lo scorso aprile in merito alle indagini sull’affare con il Lille per Victor Osimhen, filone da cui derivano gli approfondimenti legati allo scambio tra Kostas Manolas e Amadou Diawara con la AS Roma – ha già fatto sapere di essere a disposizione per certificare la correttezza dell’operato della SSC Napoli in merito all’affare con la società giallorossa.