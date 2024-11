Ribaltone Napoli, Conte cambia con l’Inter: la scelta spiazza tutti

Dopo la sconfitta di domenica scorsa del suo Napoli contro l’Atalanta, Antonio Conte potrebbe prendere una decisione davvero importante.

Il Napoli domenica scorsa è caduto allo Stadio diego Armando Maradona contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, infatti, hanno sconfitto gli azzurri con un netto 0-3. Tuttavia, oltre al netto ko, quello che ha destato qualche preoccupazione tra i tifosi partenopei è stata la non pericolosità del team agli ordini di Antonio Conte.

Al netto dello sprinti iniziale e del palo di McTominay, infatti, il Napoli non è ruscito a recare dei reali pericoli nell’area dell’Atalanta. Basti pensare che, nonostante la sconfitta per 0-3, i peggiori in campo tra le fila partenopee sono stati chi deve luce all’intera manovra offensiva, ovvero Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku. Proprio per questo motivo, Antonio Conte ha preso una decisione importante per la sfida di domenica prossima contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Napoli, David Neres potrebbe giocare titolare con l’Inter: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, David Neres potrebbe partire titolare contro i nerazzurri. Il tecnico pugliese, di fatto, starebbe pensando di far giocare l’ex Benfica per avere una squadra più spregiudicata.

Anche perché lo stesso Kvaratskhelia sembra davvero troppo isolato. Con l’inserimento di David Neres, dunque, Antonio Conte potrebbe compiere qualche cambiamento anche dal punto di vista tattico. I prossimi giorni, di fatto, saranno fondamentali per capire le scelte dell’ex ct dell’Italia per la sfida di domenica contro l’Inter.