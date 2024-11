Cessione Osimhen, svelato il piano: pronto un volo per il Napoli

Il Napoli, dopo il ko con l’Atalanta, si sta preparando per la sfida con l’Inter, ma prima ci sono delle novità sul futuro di Osimhen.

Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, il Napoli di Antonio Conte è caduto rovinosamente nell’ultimo turno di campionato. Domenica scorsa, infatti, gli azzurri hanno perso 0-3 allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I partenopei avevano anche iniziato bene il match, ma poi la ‘Dea’ con la doppietta di Lookman ed il gol di Retegui nei minuti finali ha portato a casa tre punti davvero fondamentali. Archiviato il match contro l’Atalanta, il Napoli è atteso da un altro big match: quello di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, prima della sfida contro la ‘Beneamata’, in casa azzurra bisogna registrare alcune novità sul futuro di Victor Osimhen.

Cessione Osimhen, il Galatasaray vuole prendere il nigeriano a titolo definitivo: Manna invitato ad Istanbul

Secondo Haluk Yurekli, giornalista di ‘Spor Gecesi Digital’, infatti, i dirigenti del Galatasaray avrebbero invitato Giovanni Manna ad Istanbul per iniziare la trattativa per acquistare a titolo definitivo Victor Osimhen. Quest’ultimo, infatti, la scorsa estate è stato ceduto in prestito alla squadra in cui milita anche Dries Mertens.

Il Galatasaray, di fatto, in queste settimane avrebbe avviato delle trattative con delle azione molto importanti per riuscire a coprire almeno il 60% dei 75 milioni di euro previsti nel contratto per prendere a titolo definitivo Victor Osimhen.

Lo stesso Buchi Laba, giornalista e molto vicino all’entourage del centravanti nigeriano, ha confermato tutto ciò su X: “Il Galatasaray è disposto a muovere le montagne pur di prendere Osimhen, ma adesso l’unica cosa che conta è questa stagione. Il piano di Osimhen è quello di dare tutto per i tifosi del Galatasaray, di cui si è innamorato, e riuscire a vincere trofei importanti sia per loro che per il club”.