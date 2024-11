Napoli-Atalanta, il terzo gol andava annullato: “Errore di Doveri. Ma il VAR…”

Il terzo gol dell’Atalanta nella gara col Napoli andava annullato: la spiegazione in diretta del perché la rete di Retegui non era valida

Danno e beffa dopo la partita casalinga del Napoli contro l’Atalanta. Una giornata da dimenticare per gli azzurri, che hanno incassato 3 gol e ne sono usciti con le ossa rotte. La Dea è stata superiore in tutto, dalla proposta offensiva ad una difesa attenta che ha corso un solo rischio con il palo di McTominay.

Dal 2-0 di Lookman è calato il buio nella mente dei giocatori partenopei, che non sono riusciti a produrre più nulla. Una cocente delusione, che dovrà essere presto dimenticata. L’obiettivo è rialzarsi già con l’Inter, domenica prossima, ma la trasferta di San Siro è storicamente ostica e non sarà così facile uscire dallo stadio dei nerazzurri facendo punti.

Napoli-Atalanta, da annullare il gol di Retegui: ecco perché

Come detto, danno e beffa. Questo perché la rete del 3-0 subita dal Napoli andava annullata. Una magra consolazione, essendo arrivata all’ultimo istante di partita a risultato acquisito, ma che avrebbe reso il passivo meno amaro. Invece il gol numero 11 in campionato per Mateo Retegui è stato convalidato, aumentando le chance di vederlo capocannoniere alla fine della stagione.

A spiegare il perché il gol dell’attaccante italiano andasse annullato è stato l’ex arbitro Graziano Cesari, che nel corso di Pressing ha spiegato:

“Il Napoli protesta moltissimo su un fallo subito da Neres entrato da poco, dopo una trattenuta da parte di Hien che lo butta a terra. Il brasiliano si è arrabbiato tantissimo, tanto da inseguire Doveri per chiedergli del fallo. L’azione però prosegue ed il pallone arriva sui piedi di Meret, che sbaglia il rinvio e fa nascere così il 3-0 dell’Atalanta. La rete è regolare, ma nata da un’azione irregolare, condizionata da un fallo non fischiato e sul quale però il VAR non poteva intervenire”.

Un errore da parte di Doveri che non è particolarmente piaciuto neanche ai quotidiani sportivi, che l’hanno valutato in maniera insufficiente con anche dei 5 in pagella. Si attenderà nei prossimi giorni la designazione per Inter-Napoli, sperando in una direzione di gara migliore.