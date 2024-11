Simeone suona la carica dopo Napoli-Atalanta, promessa ai tifosi – FOTO

Il post social del centravanti azzurro, Giovanni Simeone, è un messaggio chiaro ai tifosi partenopei.

Seconda sconfitta stagionale per il Napoli di Antonio Conte, severamente punito dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una domenica decisamente amara per l’intero popolo di fede napoletana, che è ritornato ad assaggiare il fastidioso sapore della disfatta. Al Diego Armando Maradona c’è stata poca partita: netto il dominio da parte degli orobici riusciti a incarnare alla perfezione le richieste del proprio esperto allenatore. Adesso, i tifosi partenopei si aspettano una reazione di carattere, partendo dalla super sfida di domenica prossima all’Inter campione d’Italia. A promettere un atteggiamento guerriero, in seguito alla batosta di quest’oggi, è stato Giovanni Simeone: il messaggio lanciato sui social fa ben sperare gli azzurri.

Napoli sconfitto, Simeone solleva l’ambiente: “Daremo battaglia”

Dopo il pesante 0-3 rimediato al Maradona, Giovanni Simeone è prontamente intervenuto a suonare la carica. Il centravanti argentino ha lanciato un messaggio ai tifosi sul proprio account Instagram, in allegato a un’immagine che lo ritrae in mezzo al campo.

Questo il virgolettato social del figlio d’arte, subentrato a un pessimo Lukaku al 76′. L’attaccante argentino ha provato a dare la scossa ai propri compagni, mettendo a disposizione tutto il proprio sudore e sacrificio. Caratteristiche, queste, che lo contraddistinguono partita dopo partita e gli permettono di entrare sempre di più nel cuore di tutti i tifosi. Proprio il popolo napoletano può ben sperare grazie alla promessa di Simeone: nelle prossime gara sarà necessario dare battaglia dal primo all’ultimo istante di gioco, gli azzurri devono ritornare alla vittoria.

L’ottimo atteggiamento dell’ex Hellas Verona – sia dentro che fuori dal campo – e le evidenti difficoltà a cui sta andando incontro Lukaku possono spingere Antonio Conte a qualche novità di formazione. Nonostante sia alquanto complicato che il tecnico leccese possa rinunciare al suo pupillo, la considerazione nei confronti di Simeone va sempre in crescendo. Il sudamericano avrà la possibilità di creare scompiglio nelle gerarchie dell’allenatore, sfruttando l’imminente settimana di allenamenti che condurrà al big match di San Siro: uno stadio ben conosciuto dal numero 18, che ha già lasciato la propria impronta in occasione della vittoria rifilata al Milan sotto la guida di Luciano Spalletti.

Da oggetto di discussione in chiave mercato a leader silenzioso della squadra: Giovanni Simeone è sempre di più un uomo chiave dello spogliatoio partenopeo e un beniamino assoluto della passionale piazza napoletana.