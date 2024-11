Politano a Radio CRC: “Dobbiamo essere sempre attivi in fase difensiva! Inter? Abbiamo una settimana…”

Matteo Politano ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio CRC: l’attaccante del Napoli ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta ed anche del prossimo match contro l’Inter.

Anche Matteo Politano non ha messo in campo la prestazione che ci si aspettava contro l’Atalanta di Gasperini. Una squadra totalmente sottotono, che si è trovata di fronte una compagine organizzata, che è riuscita ad imbrigliare gli azzurri al punto da non dare modo nemmeno di trovare la vita del gol.

L’attaccate azzurro ha commentato la partita ai microfoni di Radio CRC: “Secondo me soprattutto nel primo tempo ci è mancato il guizzo finale per trovare il gol. Perché comunque abbiamo avuto 3-4 occasioni in cui si poteva far meglio: una di queste ovviamente è il palo di Scott (Mc Tominay ndr)”, ha detto Politano.

L’ex Sassuolo ed Inter è andato avanti nell’analisi del match in diretta: “È un episodio che può cambiare la partita, invece poi loro hanno trovato il 2-0 e noi abbiamo perso un pizzico di lucidità. L’Atalanta è una squadra forte, che gioca a tutto campo e ti viene a pressare alto, uomo su uomo: non è mai semplice affrontarla. Oggi vanno fatti i complimenti a loro, che hanno fatto una grande vittoria”, le parole di Politano.

Napoli-Atalanta, l’analisi di Politano a Radio CRC

“Da questa partita impariamo che dobbiamo essere sempre attivi in fase difensiva e più aggressivi negli ultimi 20 metri. Loro ci accerchiavano bene e noi non riuscivamo mai a trovare i tempi di uscita giusti”, ha spiegato Politano a Radio CRC.

L’attaccante azzurro ci ha poi tenuto a precisa un aspetto importante: questa partita non può e non deve ridimensionare il Napoli: “Per noi non cambia nulla, siamo ancora in vetta alla classifica e ce lo siamo meritato. In queste prime giornate abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e questo risultato non cambierà il nostro cammino, anzi”, ha detto Politano.

“Ci spronerà a fare sempre meglio, domenica dopo domenica, e a prendere spunto anche da squadre come l’Atalanta, che negli ultimi anni sta facendo grandi cose. Sarà un campionato lungo, con tante squadre a lottare per i primi posti: dobbiamo essere bravi a restare sul pezzo”, le sue parole.

Un passaggio anche sulla prossima sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi: “Sappiamo di affrontare una grandissima squadra, ma abbiamo una settimana per prepararci al meglio. Starà al mister a preparare bene la partita e a noi riportare in campo quello che lui ci chiede. Siamo all’inizio, il campionato è lungo”.