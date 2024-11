Nuova terza maglia Napoli, il commento di Bianchini: “Celebriamo la forza e la lealtà”

In casa Napoli ci sono state delle dichiarazioni molto importanti di Tommaso Bianchini sulla scelta della terza maglia.

Il Napoli capolista di Antonio Conte è pronto per sfidare domani allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gasperini. Per gli azzurri, ovviamente, sarà un match molto difficile, ma la serata in casa azzurra non è stata contraddistinta dalla gara contro il team che ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League.

Questo sabato sera, di fatto, il Napoli ha ‘svelato’ ufficialmente la terza maglia di questa stagione. Questa divisa rappresenta un omaggio alla cultura giappone, soprattutto a Kagoshima (città con cui il capoluogo è gemellato). Proprio su questa scelta bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti da parte di Tommaso Bianchini.

Terza maglia Napoli, Bianchini: “Questo kit è al centro del nostro progetto”

Lo Chief Revenue Officer del Napoli, esattamente ai canali ufficiali del club partenopeo, ha commentato così la scelta di omaggiare la cultura giapponese: “Il third kit si pone perfettamente al centro del progetto From Napoli to The World, partendo da Napoli infatti siamo giunti alla città giapponese di Kagoshima per raccontare il legame tra due culture lontane ma accomunate dal profondo spirito guerriero. Con questa maglia celebriamo la forza, il rispetto e la lealtà, valori che portiamo con orgoglio in campo”.

Tommaso Bianchini ha poi concluso il suo intervento: “Questa attività rappresenta solo l’inizio di un processo di sviluppo di progetti legati al territorio giapponese, inserito in un più ampio strategico di allargamento della nostra fan globale”.