“Stay tuned”, il misterioso spoiler della SSC Napoli accende la fantasia dei tifosi – FOTO

La SSC Napoli ha pubblicato in questi minuti un post sui social che ha acceso la fantasia dei tifosi del club partenopeo. “Stay tuned”, si legge nel tweet in questione.

In casa Napoli c’è grande attesa per il ritorno in campo, in programma per domenica 3 novembre, alle ore 12:30, contro l’Atalanta. Allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte è a caccia di conferme in un lunch match che può dare ulteriori indicazioni su un Napoli che, al netto del passo falso di Verona contro l’Hellas, ha sbagliato poco e nulla fin ora.

In attesa di ulteriore dettagli in merito alla sfida contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, il post pubblicato dalla SSC Napoli su X (ex Twitter, ndr) ha acceso la fantasia dei tifosi. In particolare, il club partenopeo sembra pre-annunciare una partnership con la città di Kagoshima, nota per essere la Napoli d’Oriente.

Ultime Napoli calcio, il post del Napoli scatena i tifosi: avete visto?

A cosa si riferisce l’ultimo post pubblicato dalla SSC Napoli sui social, che sembra pre annunciare una partnership con Kagoshima? Non mancano le ipotesi da parte dei tifosi azzurri, anche quelle più particolari.

Un possibile indizio sulla terza maglia, per cui Valentina De Laurentiis ha annunciato novità a stretto giro (qui il VIDEO)? O una partnership in ambito commerciale con il mercato asiatico? Tra i supporters di fede azzurra, c’è chi ipotizza anche un possibile spoiler a tema calciomercato. Ancora qualche ora ed evidentemente l’arcano sarà svelato.