Nuova maglia Napoli, Valentina De Laurentiis si sbilancia con i tifosi: avete sentito? – VIDEO

I tifosi attendono novità legate alla terza maglia della SSC Napoli, che non è stata ancora resa nota. Spunta la risposta di Valentina De Laurentiis, messa alle strette dai supporters azzurri.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Napoli, big match della decima giornata del campionato di Serie A. Un’occasione per la squadra allenata da Antonio Conte per mettere ulteriore pressione alle inseguitrici, in seguito all’allungo dopo la vittoria contro il Lecce per 1-0 e il contestuale pareggio per quattro reti a testa nel derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Grande entusiasmo da parte dei tifosi azzurri: moltissimi sono i sostenitori di fede partenopea presenti questa sera a San Siro, così come dimostrato anche dalle immagini che arrivano in quest’istante dall’esterno dell’albergo che in queste ore ha ospitato la compagine partenopea nella trasferta in terta milanese. Spunta il siparietto con Valentina De Laurentiis, che si occupa della linea delle maglie gara, e non solo, della SSC Napoli: i tifosi le hanno chiesto novità legate alla terza maglia, che dovrebbe essere svelata tra non molto e su cui c’è molta curiosità da parte di tifosi azzurri.

Milan Napoli, siparietto tra i tifosi e Valentina De Laurentiis: avete visto?

Entusiasmo alle stelle in casa Napoli, dove c’è grande attesa per il fischio d’inizio della sfida tra il Milan e la squadra guidata dal tecnico Antonio Conte, previsto per le ore 20:45.

Grande clima all’esterno dell’hotel che ha ospitato la squadra partenopea. A dimostrarlo sono le immagini provenienti in questi istanti, in cui spunta anche il simpatico siparietto con Valentina De Laurentiis.

Di seguito, il video di quanto è accaduto alla partenza del gruppo squadra, diretto verso lo stadio San Siro: