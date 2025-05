Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club

Il Napoli pensa ai colpi di mercato da finalizzare nella prossima sessione estiva: è all-in su un calciatore che occuperebbe l’out di sinistra

Il Napoli sta dando tutto in questo rush finale di stagione per conquistare lo scudetto. Parallelamente, però, prosegue il lavoro di pianificazione del mercato da parte del d.s. Giovanni Manna. Il direttore sportivo azzurro ha segnato sul proprio taccuino diversi nomi per l’ormai imminente sessione estiva di scambi, e sembra più che mai intenzionato a rinforzare pesantemente la rosa.

Kevin De Bruyne al momento è il nome con maggior appeal accostato agli azzurri, ma il Napoli ha in mente di piazzare colpi in prospettiva, come sempre. Si parla di Sudakov, David, ma anche di un altro profilo, per il quale la dirigenza è pronta a fare all-in: ecco di chi si tratta.

Napoli, l’affare Gutierrez prende quota: intesa trovata con il Girona

Il Napoli ha individuato in Miguel Gutierrez, laterale difensivo mancino classe 2001, il rinforzo adatto per la corsia di sinistra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il calciatore attualmente in forza al Girona sarebbe vicinissimo agli azzurri. Il quotidiano ha svelato ciò che manca affinché l’affare tra il club partenopeo e quello spagnolo vada in porto:

“Per il ruolo di cursore mancino all-in per Miguel Gutierrez (23) del Girona. L’intesa c’è: adesso non resta che mettere nero su bianco”.

Il terzino sinistro, in stagione, ha giocato 36 partite tra Liga, Coppa del Re e Champions League, mettendo a referto 2 gol e 6 assist. Quanto basta per attirare l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Napoli del d.s. Manna.

Napoli, l’identikit di Gutierrez: versatilità e gamba al servizio di Conte

Miguel Gutierrez è nato a Madrid il 27 luglio 2001. Formatosi nelle giovanili del Real Madrid, il laterale mancino ha trovato la sua consacrazione nel Girona nell’annata corrente, crescendo esponenzialmente negli ultimi mesi.

Stiamo parlando di un difensore moderno: veloce, tecnico, con ‘garra’, capace di interpretare più ruoli sull’out mancino. La sua duttilità, infatti, gli consente di giocare sia come terzino in una difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia in un modulo a cinque.

Possiede inoltre sia un ottimo dribbling, che gli consente spesso di creare superiorità numerica sulla propria corsia, sia una grande precisione nei cross, i quali si trasformano spesso in assist per i suoi compagni. Insomma, un profilo ideale per il Napoli di Conte, che saprebbe valorizzarlo al meglio.