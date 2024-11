Pallone d’Oro, la risposta di Antonio Conte spiazza tutti

Il tecnico leccese ha detto la sua sul prestigioso premio assegnato qualche giorno fa a Rodri del Manchester City.

Antonio Conte sta tenendo in questi minuti una conferenza stampa pre Napoli-Atalanta, la gara contro i bergamaschi si disputerà domenica alle ore 12:30.

In particolare, ha spiazzato tutti una risposta dell’ex Juve e Inter. La duplice domanda era rivolta alla questione “miracolo scudetto” e al pensiero del tecnico sull’assegnazione del pallone d’Oro. Il premio è stato dato a Rodri del Manchester City, dopo una stagione strepitosa per lo spagnolo.

Antonio Conte senza peli sulla lingua: ” non ho tempo di pensare al pallone d’Oro”

L’allenatore degli azzurri aveva dichiarato nella conferenza stampa di presentazione al Napoli che non avrebbe potuto fare miracoli. Oggi gli è stato posto nuovamente un quesito con la parola miracolo, ha risposto dando il meglio di se.

Conte: “Scudetto sarebbe un miracolo? Sono molto credente e credo che solo una persona può far i miracoli. Sono un cattolico praticante e prego sia per me che per i miei calciatori. Stiamo lavorando per creare qualcosa che duri. Dobbiamo lavorare tanto e metterci tutti a disposizione: io per primo. Dobbiamo creare qualcosa di bello che in un campionato può dare qualche punto in più. Non stiamo nella condizione di sbagliare.

Pallone d’Oro? Non ho tempo di pensare al pallone d’Oro“.