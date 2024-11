Napoli-Atalanta, l’annuncio di Conte su Lobotka: la decisione è chiara

L’infortunio di Stanislav Lobotka si è rivelato più grave del previsto, ne ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa dando anche risposte definitive sul rientro.

I partenopei affronteranno l’Atalanta in questa giornata di campionato, continuando il proprio terribile tour de force. Dopo i bergamaschi ci saranno altri nerazzurri da affrontare, l’Inter. In quel di Milano.

Nell’ultima partita degli azzurri, a San Siro contro il Milan, il grande assente è stato ancora una volta Stanislav Lobotka. Lo slovacco dopo il problema in nazionale ha saltato ben tre gare e si appresta a non essere convocato nemmeno nella partita contro l’Atalanta di Gasperini. Ne parla Conte in conferenza.

“Lobotka out, sarà pronto per la prossima partita”: Conte parla dell’infortunio dello slovacco

Antonio Conte in conferenza stampa ha avuto modo anche di rispondere alle domande su Stanislav Lobotka e agli elogi per Gilmour. L’inglese sta sostituendo al meglio lo slovacco, che tornerà nella prossima gara. Queste le parole del tecnico leccese.

“Lobotka e Gilmour? Lobotka sarà pronto per la prossima partita, siamo nelle fasi conclusive di recupero e non era un problemino come etichettato da qualcuno. Ci sono volute settimane per recuperare, serve avere pazienza. Su Gilmour non avevo dubbi, era un mio cruccio avere qualcuno che meritasse di giocare ma avendo davanti uno come Lobotka con prestazioni eccezionali.

Il valore di Billy lo conosciamo e sta facendo bene, sono contento che sia con noi perchè è un giovane che potrà stare tanti anni a Napoli e fare grandi cose”.