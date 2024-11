“Mi ha dato molto fastidio”, Conte non ci sta: l’annuncio in conferenza

Il tecnico leccese dei partenopei ha risposto alla domanda in conferenza stampa sbottando, per il fastidio ricevuto.

Gli azzurri si apprestano ad affrontare l’Atalanta di Gasperini, in un match caldissimo alle ore 12:30 di domenica. La partita si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ed è previsto il tutto esaurito per i partenopei. Il pubblico sta rispondendo sempre più presente per Conte e i suoi ragazzi in queste giornate di campionato, casa o trasferta che sia. Erano previsti anche dei gruppi organizzati per la prossima trasferta di Milano, contro l’Inter, ma purtroppo non si potrà. La trasferta è stata vietata ai residenti in Campania.

In questi due giorni che ci avvicineranno a Napoli-Atalanta ci sarà da riflettere, il coach dei partenopei l’ha già fatto e oggi ha tenuto la conferenza stampa pre gara. Tante sono state le domande sul big match e molte altre sulla questione scudetto, la parola rimbomba nelle piazze di Napoli costantemente. Kvaratskhelia nell’intervista post Milan ha detto che lui e i ragazzi nello spogliatoio ci credono. L’allenatore però vuole rimanere salda la concentrazione per l’Atalanta, ecco perché ha sbottato in conferenza.

“Meriti di che cosa? Che sono passate solo dieci giornate”, Antonio Conte inferocito in conferenza stampa

Il mister degli azzurri ha tenuto la solita intervista che accompagna i tifosi e la squadra alla partita settimanale, anche oggi i temi dibattuti sono stati vari e molto interessanti per i sostenitori dei partenopei. L’allenatore ha sempre ribadito come la strada da percorrere fosse lunga e tortuosa, specialmente in campionato. Mai ha detto di credere allo scudetto visto che l’obiettivo principale del Napoli è quello di tornare in Europa.

In conferenza stampa Antonio Conte non ha gradito una delle domande che gli sono state fatte, ha reagito nella maniera da lui ritenuta più opportuna. Queste le sue parole.

“Ho rotto le scatole ai giocatori per fargli vedere come bisogna affrontare l’Atalanta. Loro devono sapere cosa accadrà in campo. Sono stato interdetto nel trovare un titolo che stavo godendo dopo la sfida tra Inter e Juve. Quando sento certe cose mi danno molto fastidio, no siamo un’unica cosa: vinciamo e perdiamo tutti insieme. Cerchiamo di essere uniti e compatti e dividerci i meriti, ma meriti di che cosa? Che sono passate solo dieci giornate“.

A suo modo, il comandante azzurro ha anche dato la carica per la gara che aprirà la domenica sportiva.