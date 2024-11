Mercato Napoli, è scontro con la Juve: Giuntoli punta un obiettivo azzurro

Il Napoli si guarderà intorno anche durante la prossima sessione invernale di calciomercato, nel tentativo di migliorare la rosa di Conte. In queste ore si registra l’inserimento della Juventus su uno degli obiettivi di Giovanni Manna.

Un avvio di stagione più che positivo per il Napoli, primo in classifica e forte di un Antonio Conte in grado di plasmare la sia squadra in pochissimo tempo. L’allenatore è riuscito in pochi mesi a trasformare soprattuto mentalmente una squadra che fino all’anno scorso vive il peso di non riuscire a mettere sul campo gioco e idee. Sembrano passati anni dalla stagione 2023/24, ad oggi i margini di miglioramento sono indefiniti.

Grande soddisfazione per il club, con Aurelio De Laurentiis che guarda alla sua squadra con la consapevolezza di poter finalmente puntare a traguardi importanti, soprattutto riprendersi quella Champions League che risulta vitale in termini sportivi ed economici.

Al tempo stesso, anche Giovanni Manna sta continuando a guardarsi intorno per trovare soluzioni ideali sul mercato già nella prossima sessione estiva. Ci sono alcuni nomi che circolano da settimane e che potrebbero fare al caso del Napoli, anche se gli intoppi sono dietro l’angolo.

Mercato Napoli, ecco Dragusin: si inserisce anche la Juventus

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, su Radu Dragusin ci sarebbe l’inserimento della Juventus: il club bianconero avrebbe messo nel mirino il difensore rumeno, e proveranno a portarlo a Torino già nei prossimi mesi con la formula del prestito.

Una brutta gatta da pelare per Manna, che proprio alla Juve aveva cominciato ad attenzione il difensore classe 2002; il ds azzurro vorrebbe portarlo al Napoli, approfittando del poco minutaggio raccolto dallo stesso Dragusin al Tottenham. L’inserimento della Juventus, però, potrebbe complicare i piani del Napoli.