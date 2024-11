Kvara, annuncio da non credere dalla Georgia: che colpo di scena!

Tiene banco il futuro di Kvara: non c’è ancora accordo tra la SSC Napoli e il suo entourage, capitanato da Mamuka Jugeli. Il giornalista georgiano spiazza tutti.

Quale sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia? I tifosi del Napoli se lo chiedono ormai da tempo, consapevoli che si è ancora relativamente lontani alla risoluzione dell’enigma legata alla situazione contrattuale. Tra la dirigenza e l’entourage del fuoriclasse azzurro continuano ad andare avanti le trattative, ma emergono ancora dei punti di criticità che vanno evidentemente superati per iniziare a intravedere la fumata bianca. Intanto, il giocatore continua a prendersi sulle spalle la sua squadra, così come dimostrato dalla prodezza nel corso di Milan – Napoli.

Il georgiano è assolutamente una figura importante per il progetto di Antonio Conte, che si è speso in prima persona per scacciare via le sirene faraoniche del Paris Saint Germain: nella scorsa estate, i parigini erano pronti a un investimento importante per l’ex Dinamo Batumi. Proposte rispettite al mittente da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis, con la promessa di ridiscutere i termini del contratto attualmente in essere.

Dalla Georgia, a tal riguardo, arrivano ulteriori novità: a parlarne è stato il giornalista Salome Kharatishvili, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le impressioni svelate dallo stesso fanno tremare e non di poco i tifosi partenopei.

Notizie Napoli calcio, dalla Georgia si sbilanciano sull’addio di Kvara: l’intervista

Salome Kharatishvili ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, del futuro di Khvicha Kvaratskhelia, alla luce delle ultime novità legate alla trattativa con la SSC Napoli per il rinnovo di contratto.

Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista georgiano a tal riguardo:

“Al termine di Milan-Napoli sono stata con persone vicine a Kvaratskhelia, ma non si sono sbottonati sul rinnovo del calciatore. Jugeli non dice mezza parola sul rinnovo. La parte importante della trattativa è la clausola rescissoria, ma a me suona che in estate Kvaratskhelia lascerà Napoli”.

Secondo Kharatishvili, dunque, ci sono possibilità che il calciatore georgiano possa lasciare la compagine azzurra al termine della stagione in corso. La speranza da parte dei tifosi di fede partenopea, ovviamente, è che possano essere risolte tutte le problematiche che caratterizzano, a ora, la trattativa tra le parti in causa per il prolungamento e per l’adeguamento del contratto.