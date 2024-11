Rinnovo Kvara, spuntano i due nodi da sciogliere ed il ‘no’ secco di ADL

Si discute e si discuterà ancora per molto del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco le ultime di Sky Sport sulla situazione del georgiano.

Resta al centro del dibattito il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli è stato protagonista dell’ultima sfida di campionato contro il Milan, dimostrando ancora una volta quanto può essere importante e decisivo per questa squadra. Proprio a ridosso della sfida contro i rossoneri, era in programma un incontro tra il club azzurro e l’entourage del georgiano, proprio per provare a capire quali siano i margini per arrivare ad un accordo riguardo il prolungamento di contratto.

Il numero 77 azzurro chiede un aumento considerevole del suo ingaggio, magari arrivando a 8 milioni di euro annui: il Napoli, come noto, non intende arrivare a quella cifra. Secondo quanto riportato nelle scorse ore, però, qualche segnale di avvicinamento ci sarebbe stato. Non è tutto perduto, e le parti dovranno riaggiornarsi per andare ancora più nel dettaglio di questa vicenda.

Rinnovo Kvara, le ultime di Sky Sport

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Giochiamo d’Anticipo’, parlando proprio del rinnovo di Kvara: “La trattativa è complessa ed è fatta di tante cose. L’ingaggio è il minore dei problemi: c’è un’offerta importante del Napoli, intorno ai 5 mln per il primo anno per poi andare a scalare e crescere in futuro”, ha detto Modugno in maniera molto chiara.

L’ingaggio, dunque, non sarebbe l’ostacolo principale per arrivare alla firma: “Per quanto riguarda il valore della clausola, la posizione del Napoli è molto rigida: 80 mln non è una clausola. Quest’estate lo avrebbero pagato 110. Anche le commissioni sono un fattore, non parliamo di pochi soldi”, ha specificato ancora il giornalista di Sky Sport.

“ADL non mi sembra una persona non dotata della sensibilità necessaria per capire che le commissioni vadano pagate, il punto – ha ancora proseguito Modugno – è capire se pagare le cifre che vuole lui o quelle che chiedono gli agenti. La trattativa è articolata e complessa, ci sono tanti aspetti e fattori da considerare ma va trovata un’intesa”, la chiosa dell’inviato di Sky Sport.