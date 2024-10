Dal Napoli alla Ligue 1, accordo raggiunto: le ultime

Notizia shock per i tifosi del Napoli con il calciatore che riparte dalla Ligue 1, le ultime sull’accordo raggiunto.

Il calcio riserva spesso scenari inaspettati, soprattutto quando si parla di talenti in cerca di una seconda occasione. È questo il caso di un calciatore ex Napoli, che, dopo aver salutato l’Italia, ha deciso di ripartire dalla Ligue 1 francese.

Una scelta che non arriva a caso, ma si inserisce in un piano di rilancio per ritrovare il ritmo competitivo e le ambizioni che avevano segnato i suoi anni migliori. Nonostante il passato prestigioso, il giocatore si era ritrovato svincolato al termine della scorsa stagione.

Molti si aspettavano per lui un percorso lontano dai riflettori, ma la chiamata di un club francese ha riacceso in lui la voglia di mettersi alla prova nel calcio che conta.

Il club in questione, pur non appartenendo alla ristretta cerchia delle big di Ligue 1, è una squadra ambiziosa, pronta a sfruttare l’esperienza e le qualità del nuovo arrivato. In un campionato come quello francese, che negli ultimi anni ha visto un crescente afflusso di talenti internazionali, il giocatore avrà modo di dimostrare di poter ancora fare la differenza.

Questo accordo potrebbe rappresentare una svolta per entrambe le parti: il club ottiene un rinforzo di valore, mentre il calciatore ha l’opportunità di rilanciarsi in una competizione sempre più competitiva.

Le prossime settimane diranno se questa nuova sfida sarà quella giusta per riportarlo ai livelli che il calcio internazionale ha imparato ad apprezzare.

Maksimovic riparte dal Montpellier: c’è l’accordo

Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli e del Torino, ha deciso di ricominciare la propria avventura calcistica ripartendo dalla Ligue 1.

Il centrale serbo riparte dal Montpellier e lo fa dopo mesi trascorsi a cercare una nuova destinazione dalla quale ripartire. Il club francese ha insistito nel trovare un accordo, trovato nelle ultime ore.

Il classe 91′ in maglia azzurra non ha vissuto uno dei suoi migliori momenti calcistici, con diverse prestazioni deludenti che hanno portato il club ad avere ripensamenti sul suo valore: il centrale, all’epoca, arrivò dal Torino per circa 30 milioni di euro.

Ora il centrale è deciso a ripartire alla grande e mettersi nuovamente in mostra, all’età di 32 anni. La Ligue 1 rispetto il nostro campionato dispone di un gioco molto più statico: non ci resta che attendere l’inizio dell’avventura in maglia Montpellier per scoprire se il calciatore sarà all’altezza di tornare ai tempi d’oro, quando indossava la maglia dei Granata.