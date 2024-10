Napoli, l’annuncio su Gilmour è netto: Conte esulta

L’annuncio arrivato su Gilmour fa esultare Conte e sorridere i tifosi partenopei, che ora si godono il loro gioiellino

Billy Gilmour ha conquistato Napoli. Il giovane centrocampista scozzese, arrivato sul finire del calciomercato estivo, sta regalando ai tifosi partenopei prestazioni di grande livello, complice anche l’infortunio di Stanislav Lobotka.

Con il regista slovacco fuori dai giochi, Gilmour ha preso in mano le redini del centrocampo, dimostrando qualità nella gestione della palla e sicurezza in fase di impostazione.

Il tecnico Antonio Conte non ha nascosto la sua soddisfazione per l’impatto di Gilmour. Già nelle prime conferenze stampa della stagione, Conte ha parlato con entusiasmo del giovane talento scozzese, rivelando quanto fosse desideroso di offrirgli delle opportunità in campo. Però, con Lobotka a disposizione, trovare spazio per Gilmour era difficile. Ora, l’assenza dello slovacco ha aperto le porte a Gilmour, che non ha deluso le aspettative.

Contro l’Atalanta, nella prossima sfida di campionato, Gilmour sarà ancora una volta chiamato a dirigere il centrocampo. La sua capacità di distribuire palloni con precisione e il suo senso della posizione sono stati fondamentali per mantenere equilibrio nella manovra del Napoli in queste partite.

Il giovane scozzese sta dimostrando di essere più di una semplice alternativa: è una pedina fondamentale che potrebbe rivelarsi decisiva anche a lungo termine.

Conte esulta: avere due opzioni di qualità a centrocampo è un lusso. Quando Lobotka tornerà, la competizione tra i due giocatori potrebbe alzare ulteriormente il livello della squadra, offrendo al Napoli soluzioni importanti per l’intera stagione.

Parole al miele per Gilmour: “Si sta vedendo il Gilmour più forte che ci sia mai stato”

Billy Gilmour sembra aver colpito tutti con le sue magnifiche prestazioni: arrivato dal Brighton, ora è merce di Napoli e dei napoletani, subito incantati dalle sue giocate.

Mark Ryan, giornalista di The Sun, ha parlato proprio in merito all’integrazione del giocatore nello scacchiere tecnico e tattico di Conte: “Si sta vedendo il Gilmour più forte che ci sia mai stato, mi riferisco alla gara di San Siro“.

Secondo il giornalista, le parole dette da Conte durante la conferenza stampa – sul fatto che Gilmour fosse timido – hanno aiutato il giovane scozzese a cacciare la cosiddetta “cazzimma” tanto voluta dal tecnico.

Parole d’oro anche per l’altro faro scozzese, McTominay: “Vogliono dare il massimo per ricambiare l’affetto dei tifosi“. I due connazionali sono già entrati nel cuore dei tifosi azzurri, che ora li vedono come dei veri leader di questa squadra che sta facendo sognare.