Napoli, è già ritmo scudetto: il confronto con gli ultimi 20 anni di Serie A

Il Napoli viaggia già a ritmo scudetto con Antonio Conte: il confronto con i numeri degli ultimi 20 anni di Serie A

E’ un Napoli straripante in questo inizio di stagione. Dopo la batosta alla prima giornata di campionato contro il Verona, che ha rappresentato ironicamente una sorta di 39° turno del campionato 2023-2024, gli azzurri non hanno più sbagliato nulla. Da 2 mesi pieni stanno viaggiano a ritmi pazzeschi, vivendo l’inizio di questo autunno alla grande.

Oltre al successo netto sul Palermo in Coppa Italia, in Serie A sono arrivate 8 vittorie e 1 solo pareggio in casa della Juventus. Sono ben 7 i clean sheet in 8 partite, di cui 3 consecutivi e 9 complessivi. Numeri impressionanti, che hanno portato gli azzurri a conquistare momentaneamente la vetta della classifica. Sono 25 i punti del Napoli quando si affaccia al mese di novembre, +4 sull’Inter campione d’Italia e +6 sull’Atalanta prossima avversaria.

Napoli, numeri da scudetto: il confronto dal 2004

Proprio la gara di domenica alle 12.30 dirà moltissimo del Napoli. Se gli azzurri dovessero imporsi anche contro una squadra così in forma come l’Atalanta, allora si darà un segnale inequivocabile al campionato. Mandare la Dea a -9 la escluderebbe già da subito da una corsa al titolo. Qualsiasi altro risultato, invece, la terrebbe in vita e permetterebbe all’Inter di approfittarne.

La stessa Inter che sarà poi l’avversaria successiva del Napoli, domenica 10 novembre, proprio prima della sosta. Arrivare allo scontro diretto, mantenendo almeno i 4 punti di vantaggio sarebbe cruciale. A quel punto, a San Siro, può succedere di tutto. Si potrebbe riaprire tutto, con i nerazzurri a -1 in caso di vittoria, rimandare ogni discorso con un pareggio o allungare a +7 sui campioni in carica e diventare i favoriti assoluti.

Il Napoli vuole mantenere i piedi per terra, in primis Antonio Conte, ma il tecnico è consapevole del lavoro che sta facendo. I numeri parlano chiaramente, solamente 6 squadre negli ultimi 20 anni di Serie A avevano più punti dopo 10 giornate di campionato. Ne hanno avuti 28 la Juve di Conte 2012-2013, ma anche quella 2018-2019 ed il Milan 2021-22. Hanno raggiunto i 27 punti la Juve 2005-2006 e i 26 punti la Juve 2019-20 ed il Napoli di Spalletti 2022-23. Lo scorso anno l’Inter, che ha chiuso come campione d’Italia, aveva esattamente 25 punti come il Napoli dopo 10 turni.

Gli azzurri stanno avendo un passo da scudetto, questo è sicuro, ma l’obiettivo sarà mantenere questi ritmi e non sarà affatto semplice dopo il decimo posto dello scorso anno. I tifosi sognano, ma la squadra deve continuare a lavorare con serietà, per sperare di arrivare ad alzare quel quarto titolo dopo appena 2 anni.