Napoli-Atalanta, confermata l’assenza: è ufficiale

Confermata l’assenza in vista del big match tra Napoli e Atalanta, con la notizia ufficiale arrivata nelle ultime ore

Il Napoli di Antonio Conte sta regalando spettacolo in questo avvio di stagione, con ben nove risultati utili consecutivi conquistati ed ora in cerca del decimo.

Al “Maradona” per il prossimo match è attesa l’attuale terza forza del campionato, l’Atalanta: la squadra di Gasperini è una delle più insidiose da affrontare in questo periodo di stagione, per via del calcio che sta offrendo e dei risultati ottenuti.

La sfida di domenica alle 12:30 ci regalerà sicuramente tante emozioni, ma un’assenza confermata nelle ultime ore rende la sfida ancor più attesa.

Il Napoli è pronto a difendere il primato e restare ad un distacco confortante dall’Inter, prima di recarsi a Milano a sfidare proprio i nerazzurri; la Dea invece mira ad accorciare sulla capolista – a sei punti in questo momento – e dire la sua anche per la lotta al titolo.

Antonio Conte già da oggi si è messo al lavoro con i suoi ragazzi per preparare la sfida contro i bergamaschi: a spingere gli azzurri ci saranno anche i propri tifosi che hanno risposto presente con un ennesimo sold out stagionale.

Il Napoli mira a regalare nuove gioie ai propri tifosi e il momento che si sta vivendo in queste settimane è paragonabile ad eventi già vissuti due stagioni fa: l’entusiasmo ci deve essere, ma – come anche espresso da Conte nelle conferenze stampa – bisogna essere vicini alla squadra, specialmente quando ci saranno delle difficoltà.

Assenza per Gasp, Brescianini out

Non arrivano buone notizie da Bergamo per Gasperini nella seduta di allenamento tenutasi nella giornata di oggi, con Brescianini che sembra andare verso un altro forfait.

Secondo quanto riportato da SkySport, Brescianini quest’oggi ha svolto lavoro individuale sul campo, non in gruppo dunque; ancora out gli infortunati Scalvini e Scamacca, che rientrerà nella prossima stagione.

Brescianini dunque, a meno di due giorni dalla partenza verso il capoluogo campano, non si è allenato con i compagni di squadra: un’assenza quasi certa per il Gasp che potrà contare su Samardzic, in grande forma in quest’ultimo periodo.

Le ultime uscite dei bergamaschi mettono in grande guardia il Napoli: la sfida vede scontrarsi il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa, con i partenopei che cercheranno di non affondare dinanzi ai propri tifosi.

Il match si prospetta essere entusiasmante, con tre punti che valgono oro per entrambe le squadre.