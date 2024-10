Lukaku, ora serve continuità: va superato un trend negativo con l’Atalanta

Romelu Lukaku è a caccia di continuità, la sfida con l’Atalanta sarà decisiva: c’è un trend negativo che va superato contro i nerazzurri

E’ finalmente tornato al gol su azione Romelu Lukaku, che contro il Milan ha ritrovato la via della rete in movimento dopo che l’ultima risaliva ad oltre un mese fa in casa del Cagliari. Da quel momento solamente una marcatura, su rigore, contro il Como e poi il vuoto. Serviva come l’aria una scossa, specialmente dopo due prestazioni molto opache contro Empoli e Lecce.

Contro difese che concedono molto poco e che si chiudono, Lukaku ha trovato fin troppe difficoltà e la speranza, dunque, è che contro l’Atalanta possa trovare più spazi. Il livello si alzerà, questo è chiaro, ma la Dea è una squadra molto offensiva e potrebbe concedere qualcosa in più nelle retrovie. Sarà lì che il belga dovrà approfittarne per trovare ancora un gol e quella continuità che manca.

Lukaku, il bilancio con l’Atalanta è negativo: servono i suoi gol

L’Atalanta non è neanche l’avversario storicamente preferito da Romelu Lukaku. Se con il Milan vi avevamo raccontato del suo ottimo bilancio, perfettamente mantenuto anche martedì scorso, contro la Dea i numeri non sono così entusiasmanti. Non quelli relativi ai successi, però, dato che in carriera Big Rom ha vinto 4 degli 8 precedenti contro i nerazzurri, pareggiando 3 partite e perdendone solamente una, la terz’ultima partita dello scorso campionato con la Roma.

Molto più negativo lo score di gol e assist quando vede Atalanta. In 8 sfide, infatti, il belga ha messo a segno solamente una rete e un assist. Il passaggio decisivo risale alla stagione 2019-20, la prima all’Inter, con un pallone perfetto per Lautaro Martinez, in un 1-1 finale a San Siro. L’unica rete, invece, è datata maggio 2023, con Romelu che trovò il vantaggio dopo 1 minuto in un pirotecnico 3-2.

Nessun’altra traccia di sé, invece, nelle altre 6 partite disputate contro Gasperini. Toccherà ad Antonio Conte caricare a dovere il proprio bomber per fargli trovare la giusta continuità e la via del gol anche con la Dea. Il lunch match di domenica dirà moltissimo sulla stagione del Napoli, che in caso di vittoria riallungherebbe a +7 sull’Inter, in attesa della partita contro il Venezia, ad una settimana dallo scontro diretto di San Siro.

Grande hype, dunque, intorno ad una partita dove servirà la versione migliore degli azzurri, come si è visto a San Siro contro il Milan. Conte vuole mantenere altissima la concentrazione ed è intenzionato a spedire l’Atalanta a -9 in classifica.