Simeone, il Torino si fa di nuovo avanti: già pronto l’eventuale sostituto

Il Torino si potrebbe presto ripresentare alla porta del Napoli per acquistare Giovanni Simeone: il Napoli ha già pronto il possibile sostituto

Una squadra in salute, in vetta alla classifica di Serie A e con dei protagonisti così in forma, attira chiaramente l’attenzione di addetti ai lavori e non solo. Il Napoli sta bene, ha momentaneamente allungato a +7 dall’Inter e a + 8 dalla Juventus e aspetterà i risultati delle inseguitrici prima di pensare alla sfida casalinga contro l’Atalanta. Contro i nerazzurri non sarà una sfida semplice, bisognerà mantenere altissima la concentrazione, anche perché la squadra di Gasperini è entrata in forma e si vede dai risultati.

Risultati che stanno arrivando, anche se senza troppa continuità, anche in casa Torino. Sono proprio i granata la squadra a caccia di un rinforzo in attacco in vista di gennaio. La perdita di Duvan Zapata per tutta la stagione, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio, ha fatto sì che Vanoli si sia dovuto affidare a Sanabria, ma il sudamericano non basterà da qui fino al termine del campionato.

Napoli, occhio al Torino: per sostituire Simeone è già pronto un nome

Ecco, quindi, che il Toro si potrebbe riaffacciare dalle parti del capoluogo campano e provare a trattare quel tanto desiderato Giovanni Simeone. Poche settimane fa, vi abbiamo riportato come la volontà del calciatore sia ferrea e che l’argentino non abbia alcuna intenzione di lasciare il Napoli. Motivo per cui, riuscire a strapparlo agli azzurri sarà complicatissimo e servirà una super offerta.

Secondo quanto riferito dal Mattino, Urbano Cairo starebbe concretamente valutando di ripresentarsi alla porta dei partenopei per provare a far suo il giocatore. Non sarà affatto una trattativa semplice e serviranno più di 15 milioni di euro per fargli cambiare idea. Anche perché Antonio Conte non vuole privarsene, sa che in rosa ha il vice Lukaku e di certo non ha intenzione di farlo andar via a cuor leggero.

Simeone non potrà essere svenduto, ma in caso di cessione, al momento comunque poco probabile, il Napoli avrebbe già individuato il sostituto. Stiamo parlando di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che ha iniziato abbastanza bene il suo campionato. Il francese ha anche segnato contro gli azzurri nella sconfitta del Maradona, dando una buona impressione di sé.

Calciatore tecnico, rapido e giovane, dato che ha compiuto 21 anni appena 5 giorni fa. Il suo valore di mercato è di 15 milioni di euro e potrebbe quindi essere il sostituto perfetto per rinforzare l’attacco. Riuscire a convincere il Parma a liberarsene a gennaio sarà complicatissimo, ma il Napoli potrà sondare il terreno e capire che margini di trattativa ci sono.