“Come infastidire il Napoli?”, Giuntoli va contro Conte: la risposta

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del fischio d’inizio del match contro il Parma: le sue parole riguardano il Napoli.

Il Napoli si gode il suo primo posto in classifica, reso ancora più blindato dopo la vittoria allo stadio San Siro contro il Milan. Due reti per portare a casa tre punti molto importanti, che alza ulteriormente le aspettative legate alla squadra azzurra. Adesso diventa difficile per Antonio Conte nascondersi, anche se insiste nel cercare di mantenere almeno il gruppo squadra con i piedi per terra. Vietato mollare e lasciarsi andare a facili entusiasmi: l’imperativo dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale è ben chiaro.

Più volte è stato lo stesso Conte ad allentare la pressione sul suo gruppo, ribadendo che ci sono altre squadre che sono state costruite per vincere, anche per il blasone. Riferimenti, i medesimi, che sembrano andare nei confronti di squadre come Juventus, Inter e Milan. Proprio riguardo i bianconeri, arrivano le parole di Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Parma: al dirigente della Vecchia Signora è stato chiesto un intervento sul Napoli, che viaggia sempre più al primo posto nella classifica della Serie A.

Juventus, Giuntoli: “Il Napoli ha lo zoccolo duro dello Scudetto”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus ed ex uomo mercato della SSC Napoli, ha parlato anche del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di DAZN.

Di seguito, quanto dichiarato durante la sua intervista a proposito della squadra di Antonio Conte:

“Come fare per dare fastidio al Napoli? In questi casi bisogna sempre pensare a quello che si deve fare noi, la nostra è una squadra molto giovane che deve crescere e le cui ambizioni si vedranno strada facendo. In questo momento non voglio pensare ad altro. Il Napoli è una grande squadra, che per 8/11 è quella che ha vinto lo scudetto due anni fa, con uno zoccolo duro abituato a fare tanti punti a tranne l’anno scorso. È chiaro che partono da un livello completamente differente“.

Giuntoli, dunque, torna a ribadire che il Napoli parte da un livello più alto, dal suo punto di vista, per quanto concerne la lotta per il Tricolore. Un pensiero che più volte Conte ha cercato di allontanare, ricordando talvolta che l’obiettivo dei partenopei è quello di tornare in Europa. Insomma, le solite schermaglie dialettali che sono la normalità tra due compagini che sono candidate a giocarsi qualcosa di importante da qui a fine stagione.