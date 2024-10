Napoli, triplo colpo per rinforzare la rosa: un giocatore fa impazzire il club

Il Napoli sta studiando un triplo colpo di calciomercato, la società è impazzita per uno di questi giocatori: tutti i dettagli sulle trattative

E’ un Napoli che fa sognare quello visto in questi primi due mesi di campionato. Gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A dopo 10 giornate, avendo perso solamente all’esordio contro il Verona. Da quel momento hanno accumulato 8 vittorie e 1 pareggio in casa della Juventus. Un ruolino impressionante, con una fase difensiva pazzesca, che ha permesso agli azzurri di essere anche la miglior difesa del campionato per gol subiti.

Antonio Conte è entrato nelle teste dei giocatori, li ha plasmati e ora questa squadra è a sua immagine e somiglianza. Dopo il terribile decimo posto dello scorso anno, c’è stato uno switch che ha permesso ad un gruppo di rinascere, con i giusti innesti di mercato che hanno rinforzato ulteriormente una rosa che aveva bisogno di una scossa al termine del campionato passato.

Napoli, il calciomercato porta a 3 giocatori: uno è uno sogno del club

Proprio in termini di calciomercato il Napoli ha portato avanti la miglior campagna acquisti della scorsa estate. Parla il campo, innesti come quelli di Buongiorno, McTominay, Gilmour, Neres e Lukaku stanno facendo ampiamente la differenza. Nessuna squadra del nostro campionato ha permesso ai nuovi arrivati di rendere così bene e il d.s. Giovanni Manna non vuole affatto fermarsi qui.

Stando a quanto riferito dal Mattino oggi, infatti, il dirigente partenopeo ha già puntato gli occhi su ben 3 giocatori, molto desiderati anche da Antonio Conte. Il primo nome su tutti è quello di Patrick Dorgu, esterno del Lecce che ha anche segnato il gol partita nella sfida casalinga di ieri contro il Verona. Non è un mistero che piaccia a Conte, che dopo la sfida dello scorso weekend si è anche fermato a parlare con lui. Il valore di mercato del 20enne danese è di 15 milioni di euro e l’ipotesi che si possa muovere già a gennaio è estremamente concreta.

In casa salentina, però, non piace solo lui. Conte avrebbe messo gli occhi anche su Lameck Banda, 23 anni. Gotti ne ha parlato benissimo anche recentemente, sottolineando quanto sia importante per la squadra. Al momento si tratterebbe solamente di un sondaggio, ma gli azzurri hanno messo gli occhi su di lui e lo monitoreranno soprattutto in vista della prossima estate.

Il vero pupillo del club, però, sembrerebbe essere Jacopo Fazzini, che bene sta facendo ad Empoli. Già in estate Manna aveva sondato il terreno con il presidente Corsi, che ha un rapporto storico con il Napoli (vedi il colpo Di Lorenzo solo per citarne uno). Il costo sarà sicuramente elevato, perché dalla Toscana i pupilli si fanno pagare caro e allora gli azzurri torneranno all’assalto probabilmente in estate, una volta che si costruirà la base per la prossima stagione.