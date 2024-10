La rinascita di Lukaku e Anguissa, Olivera domina e Meret salva: le super pagelle di Milan-Napoli

Le pagelle di Milan-Napoli, sfida che ha visto trionfare gli azzurri per 2-0: rinascita di Lukaku e Anguissa, dominio di Olivera

Ancora una vittoria, l’ottava in Serie A e la nona in stagione. Ancora un clean sheet, il nono in 12 partite. Il Napoli ha lasciato anche San Siro con i 3 punti, in una serata di festa assoluta per gli azzurri. Siamo, praticamente, a novembre e gli azzurri si ritrovano momentaneamente a + 7 dall’Inter (che giocherà oggi con l’Empoli), a + 8 dalla Juventus (impegnata in casa col Parma) e a + 9 da Fiorentina, Atalanta e Lazio, che hanno ancora una gara da giocare.

E’ invece sprofondato a -11 il Milan, che avrà l’asterisco della partita da recuperare con il Bologna. Anche in caso di vittoria i rossoneri si porterebbero comunque solamente a -8. Un distacco importante dalle inseguitrici, che rappresenta però solamente l’inizio del percorso. Bisogna mantenere i piedi per terra, la strada è lunghissima e questo lo sa bene Antonio Conte, che è perfettamente consapevole di come si vince un campionato.

Milan-Napoli, le pagelle: è un tripudio azzurro a San Siro

Il successo di ieri, però, certifica lo splendido stato di forma del Napoli e la compattezza che ha ottenuto già la squadra in questi mesi di lavoro. Un gruppo unito, che rema tutto dalla stessa parte e, soprattutto, rinato completamente dopo il disastro della scorsa stagione che ha lasciato solamente un fortissimo amaro in bocca. Con Conte si è voltata pagina e i risultati parlano chiarissimo.

Per i quotidiani è un tripudio azzurro, con super voti che fioccano da ogni parte. Premiato in primis Meret, decisivo in un paio di interventi nel corso della partita. Dal 6.5 della Gazzetta, di Tuttosport, del Corriere della Sera, al 7 di Repubblica, Corriere dello Sport e del Mattino. Una gara super, che dimostra ancora una volta la totale fiducia che ha acquisito dall’inizio della stagione.

Gara mostruosa anche quella di Olivera, a cui Il Mattino dà un 7.5, voto confermato anche dal Corriere dello Sport che lo esalta con una “Partita straripante” nell’analisi. Solo per Tuttosport scende sotto al 7, ma la crescita dell’uruguaiano è sotto gli occhi di tutti e prestazioni di questo tipo erano impronosticabili ad inizio anno, con Spinazzola che sembrava essere il titolare.

Rinato anche Anguissa, autore dell’assist per l’1-0 del Napoli. Il centrocampista camerunense prende 7 per ogni singolo quotidiano. “E’ tornato ai livelli dell’anno scudetto” scrive la Gazzetta dello Sport e forse è proprio così. Un dominatore del centrocampo, che è tornato a divertirsi come non succedeva da troppo tempo.

Infine Romelu Lukaku, tornato finalmente al gol su azione. “Passo felpato, istinto ritrovato”, scrive il Corriere della Sera che lo premia addirittura con un 7.5, il voto più alto insieme al Corriere dello Sport e al Mattino, che hanno premiato il belga per una rete pesantissima che ha sbloccato la partita e l’ha indirizzata.