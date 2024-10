Infortunio Lobotka, Conte spiazza: la scelta del tecnico

Il Napoli ha battuto il Milan in quel di San Siro, ma non c’è tempo per fermarsi ed esultare, il Maradona deve ospitare l’Atalanta di Gasperini.

Dopo essere stato vicino ai partenopei in estate, Gian Piero Gasperini affronterà la trasferta di Napoli al Diego Armando Maradona.

Contro il Milan Antonio Conte ha dovuto schierare la formazione tenendo conto di un assente, Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha saltato già le tre ultime partite e pare essere arrivata anche la decisione ufficiale per il tecnico leccese sul suo possibile impiego contro la Dea.

Ultim’ora Napoli: torna Lobotka, solo panchina per lui

Stanislav Lobotka è tornato, sarà molto difficile però vederlo in campo dal 1’ nella gara contro i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini. Lobotka si era infortunato con Calzona, in nazionale.

Secondo quanto riferisce il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, “Lobotka va verso la convocazione in Napoli-Atalanta”. E tuttavia lo slovacco potrebbe non partire dal primo minuto: “È probabile che parta dalla panchina con Gilmour ancora titolare”.

Importante per gli azzurri il rientro di Stanislav Lobotka che si assicura con ogni probabilità la presenza dal primo minuto in Inter-Napoli. Il centrocampista ex Celta Vigo vuole contribuire al momento d’oro della sua squadra.