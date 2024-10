Torna a parlare De Laurentiis: “Nulla di più falso”, comunicato UFFICIALE a sorpresa

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato ai canali ufficiali della SSC Napoli un comunicato dell’ultim’ora: la nota apparsa in questi minuti sta facendo discutere.

In casa Napoli regna l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Milan, che ha regalato altri tre punti alla squadra di mister Antonio Conte. Un momento davvero straordinario per il club partenopeo, che si gode un gruppo che finalmente è tornato competitivo ad altissimi livelli. Se lo gode anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è complimentato con i suoi anche sui social dopo il fischio finale della sfida tra i rossoneri e gli azzurri.

Intanto, il numero uno del club partenopeo è tornato a parlare, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, nel quale fa chiarezza su alcune notizie apparse in queste ore sugli organi di stampa, legati al suo rapporto con il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Proprio in questi istanti, è apparsa una nota ufficiale sul sito ufficiale della SSC Napoli, a firma del numero uno del club Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, il comunicato in questione:

“Non tutti sanno che la Serie A, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, della Serie B, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 mln annui, pari al 10 pct di tutti i suoi introiti dai diritti audiovisivi. Inoltre, la Serie A paga oltre il 60 % delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport. Proprio per quanto sopra, il vice presidente della Camera onorevole Mulè, con un emendamento legislativo, impone una maggiore rappresentatività nella serie A rispetto al passato ed è per questo che quest’ultima richiede una autonomia piena per le decisioni relative a tutto ciò che la riguarda. Qui Gravina non c’entra nulla, ma c’entrano le istituzioni. Leggo su alcuni organi di stampa di un mio rapporto conflittuale con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Nulla di più falso. Io lotto per ottenere una Serie A florida e senza debiti, a beneficio di tutto il sistema”.