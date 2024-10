News calcio Napoli, l’azzurro ha firmato in queste ore: comunicato ufficiale sull’accordo

La firma ufficiale, che ha sancito il nuovo legame professionale, è arrivata proprio in giornata: grandi novità per uno dei grandi talenti di proprietà della SSC Napoli.

Contro il Milan per continuare a sorprendere e trovare nuove conferme: con queste aspirazioni il Napoli di Antonio Conte si affaccia al big match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida attesissima tra i tifosi azzurri, pronti a sostenere in massa i propri beniamini in una sfida che sicuramente potrà dire molto sulle ambizioni degli azzurri, che potranno misurarsi anche con avversari di alto livello. Un test anche in vista dei prossimi impegni, considerando il filotto di grandi sfide che attende la squadra di Antonio Conte da oggi in poi.

Le cattive notizie, però, sono arrivate quest’oggi dalla Primavera, con il Napoli guidato da Dario Rocco che è stato eliminato in Coppa Italia dalla Cremonese (qui per i dettagli). A proposito di giovanili, c’è da segnalare anche una novità legata a Vincenzo Prisco, uno dei talenti più interessanti del calcio partenopeo. Il giovane centrocampista classe 2008, blindato dagli azzurri appena qualche settimana fa, ha firmato il contratto con P&P Sport Management (agenzia, tra gli altri, anche di Alex Meret).

Vincenzo Prisco firma con P&P Sport Management: c’è l’annuncio

Vincenzo Prisco, giovane centrocampista delle giovanili della SSC Napoli, ha firmato il contratto con P&P Sport Management, che ne curerà i suoi interessi.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dalla stessa agenzia sui propri canali ufficiali. Di seguito, la nota diffusa:

“La famiglia si allarga! Siamo entusiasti di accogliere Vincenzo Prisco. Benvenuto! Nato nel 2008, è un centrocampista che gioca nelle giovanili della SSC Napoli”.

Immediata la reazione del giovane calciatore, che ha reagito al comunicato in questione con un emoji del cuore. Una notizia che riguarda, com’è ovvio che sia, in prima battuta anche il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Vincenzo Prisco, chi è il giovane talento di proprietà del calcio Napoli

Vincenzo Prisco è decisamente uno dei giovani prospetti più interessanti per la SSC Napoli, che da poco lo ha blindato con il primo contratto. “Vincenzo Prisco è uno di quei ragazzi che sembra uscito da una storia d’altri tempi, uno scugnizzo napoletano con il pallone incollato ai piedi e lo sguardo fisso verso il cielo, come se sapesse da sempre che il suo destino sarebbe stato azzurro”, si legge in un approfondimento a cura del sito ufficiale della FIGC, considerando che Prisco è stabilmente nel giro delle giovanili della Nazionale Azzurra.

Nato il 7 agosto 2008 a Napoli, da papà Francesco e mamma Rosaria, ha iniziato a giocare a calcio all’età di 5 anni nello Sporting San Giorgio, società dilettantistica campana, come terzino sinistro. Poco prima di entrare nel settore giovanile della SSC Napoli, è stato poi spostato a centrocampo, ruolo in cui si esprime al meglio delle sue potenzialità.

Il fatto che si sia appena legato a uno delle agenzie più influenti del panorama calcistico dimostra come Prisco abbia tutte le qualità per fare le fortune del club azzurro e, magari, anche quelle della Nazionale del futuro.