Ultime Napoli calcio, delusione tremenda per la Primavera: il verdetto è UFFICIALE

Arriva una forte delusione per il Napoli Primavera: il verdetto dell’ultim’ora è una vera e propria mazzata per gli azzurrini guidati dal tecnico Dario Rocco.

In casa Napoli è grande attesa per la sfida di questa sera contro il Milan, big match di cartello della decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni e sulle speranze dei partenopei, che con il primato in classifica difeso (anzi, blindato considerando l’allungo sia sull’Inter che sulla Juve, rispettivamente a quattro e cinque lunghezze, ndr) sono tornati a sognare. La sfida contro i rossoneri, però, non sarà semplice, motivo per cui Antonio Conte vuole tenere tutti sull’attenti, così come dimostrato non appena è terminata l’ultima partita contro il Lecce.

Intanto, arrivano brutte novità a poche ore dall’inizio della sfida: il Napoli Primavera, guidato dal tecnico Dario Rocco, è stato eliminato dalla Cremonese nella Coppa Italia Primavera. Un verdetto sicuramente non tra i più confortanti per gli azzurrini, che in campionato sono reduci da più risultati utili di fila, l’ultimo in casa del Palermo con una grande goleada in trasferta. La squadra azzurra è stata appena battuta dalla Cremonese, che si è imposta per 2-1 ai danni della compagine partenopea.

Coppa Italia Primavera, fatale la Cremonese: il Napoli è fuori dalla competizione

Non arrivano belle notizie dal fronte Primavera per il Napoli: gli azzurri di Dario Rocco sono usciti sconfitti dalla sfida contro la Cremonese, che ha battuto i partenopei per 2-1.

Gli azzurrini erano anche partiti bene grazie alla rete, nella prima frazione di gioco, siglata da Pinzolo poco prima il rientro negli spogliatoi, all’intervallo. La Cremonese, però, ribalta i partenopei nei secondi quarantacinque minuti, grazie ai gol che portano la firma di Sivieri e Cantaboni. Grande delusione per il Napoli Primavera, che aveva pregustato anche il possibile colpo e il passaggio del turno, che a questo punto è stato conquistato dalla compagine avversaria.

Primavera Napoli, Coppa Italia: il tabellino della sfida contro la Cremonese

Formazione Cremonese: Sayaih, Marino, Tosi, Cantaboni, Pavesi, Triacca, Zilio, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo. A disposizione: Malovec, Cuka, Prendi, Lucchini, Ragnoli, Faye, Marsi, Lubrano, Achi, Tavares, Bassi. Allenatore: Elia Pavesi.

Formazione Napoli: Petrone, Di Martino, Colella, Borrelli, Gambardella, Esposito, Stasi, Cimmaruta, Della Salandra, Pinzolo, Malasomma. A disposizione: Gisondi, Avvisati, Napoletano, Arzillo, Distratto F., Distratto D., Picca, Zago, De Chiara. Allenatore: Dario Rocco.

Marcatori: Pinzolo (N) 44′; Sivieri (C) 64′, Cantaboni (C) 85′.