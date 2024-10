Neres ha incantato i tifosi: spunta un dato da urlo, è il primo in Serie A

David Neres, l’acquisto sorprendente del Napoli di Antonio Conte: c’è un dato emerso in queste ore certifica l’importanza del brasiliano.

L’impatto di David Neres sul campionato italiano è stato importante al punto da diventare in breve tempo uno dei beniamini della squadra azzurra. Due gol e quattro assist fino a questo momento in Serie A, con un partita cominciata dal primo minuto, quella contro il Lecce. Un rendimento che ha convinto anche Antonio Conte del valore del giocatore che, però, a suo discapito si ritrova davanti nelle gerarchie giocatori importanti come Kvara e Politano.

Al netto di questo, Neres ha convinto tutti con i numeri ma anche con l’incisività della sue prestazioni sul campo. Contro il Milan partirà nuovamente dalla panchina, questo sembra certo, ma c’è un dato emerso in queste ore che sta dando ancor contorni e dettagli su quello che è il campionato del brasiliano fino a questo momento.

Neres incanta tutti: spunta un altro dato importante

Come riportato da Tuttosport, Neres entrerà anche contro il Milan a partita in corso: Conte ad oggi lo ha individuato come elemento in grado di spaccare le partite, con risultati che fino a questo momento sono stati assolutamente positivi.

C’è, poi, un altro elemento che depone a favorire del brasiliano: l’ex Ajax, infatti, è il giocatore con il numero di dribbling completati più alto di tutta la Serie A. Un dato non da poco, considerando l’importanza del classe ’97 all’interno della compagine azzurra.