Milan-Napoli, trenta tifosi azzurri fermati prima del match: cosa è successo

A poche ore dal fischio d’inizio, arriva una notizia che movimenta il clima della sfida di cartello della decima giornata di Serie tra il Milan e il Napoli: fermati trenta tifosi.

Il countdown per il fischio d’inizio per la sfida tra il Milan e il Napoli è quasi giunto al termine: tra poco avrà inizio un match che potrà dare indicazioni importanti legate al prosieguo della stagione. La squadra di Antonio Conte arriva alla sfida da prima in classifica, con un margine di quattro punti sulla seconda piazza occupata dall’Inter. “Non sarà una passeggiata di salute”, ha avvertito il leccese nell’immediato post gara di Napoli – Lecce, motivo per cui servirà il massimo supporto anche da parte dei tifosi di fede azzurra.

I supporters hanno risposto presente: oltre al Terzo Anello Verde andato sold out (settore dedicato per l’occasione ai tifosi ospiti), è prevista la presenza di altri tifosi in altri settori dello stadio San Siro. Intanto, arrivano novità dal punto di vista dell’ordine pubblico, che sarà particolarmente tenuto d’occhio in queste ore: trenta tifosi provenienti diretti verso Milano sono stati fermati dalle forze dell’ordine all’altezza di Frosinone. I medesimi – secondo le prime informazioni trapelate – sarebbero stati colti in possesso di materiale pericoloso, quali coltelli, mazze e torce. Per questo motivo, con ogni probabilità, sarà disposto il DASPO ai tifosi in questione, che sono stati condotti in caserma per l’identificazione.

Ultimissime notizie Napoli, trenta tifosi fermati all’altezza di Frosinone: i dettagli

Trenta tifosi del Napoli, diretti a Milano per la sfida dello stadio San Siro di questa sera (fischio d’inizio in programma alle ore 20:45, ndr) sono stati fermati dalla Polizia, all’altezza di Frosinone, in possesso di materiale pericoloso.

Il comportamento dei tifosi azzurri sarà tenuto d’occhio da parte degli organi competenti, questa sera: servirà un comportamento impeccabile da parte dei supporters del Napoli presenti a Milano questa sera per evitare che possano esserci ulteriori provvedimenti analoghi a quelli presi per Juventus – Napoli, che hanno fatto molto discutere.

Intanto, le novità arrivate in questi minuti riguardo il fermo di circa trenta tifosi non sono sicuramente tra le più rassicuranti. Resta dunque alta l’attenzione all’esterno e all’interno dello stadio San Siro, con la speranza che si possa raccontare una serata di sport e dal clima sereno da parte delle tifoserie delle due compagini, senza episodi di cronaca che potrebbero eventualmente macchiare una sfida che è divenuta una vera e propria classica della storia della Serie A.