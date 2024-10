Milan Napoli, tifosi presenti in ogni settore: il numero sui napoletani presenti supera le aspettative!

Il Settore Ospiti dello stadio San Siro dedicato per questa sera ai tifosi del Napoli è tutto esaurito: i supporters di fede partenopea saranno presenti in ogni settore.

A poco più di tre ore dal fischio d’inizio della sfida tra il Milan e il Napoli, cresce l’attesa tra i tifosi azzurri. L’obiettivo di Antonio Conte e dei suoi uomini è quello di confermarsi ulteriormente, anche per darsi uno slancio in vista anche degli altri big match che attenderanno da oggi in poi i partenopei. Contro i rossoneri, l’impegno dovrà essere sicuramente di un certo tenore: giocare in casa del Diavolo non è mai semplice, motivo per cui servirà la versione migliore del Napoli, oltre che il sostegno da parte dei tifosi.

Tanti i tifosi attesi allo stadio San Siro per la sfida di cartello della decima giornata del campionato di Serie A: il terzo anello verde, dedicato per questa sera ai tifosi della SSC Napoli, è interamente occupato. Una vera e propria caccia al biglietto che si è tradotta, in poche ore, in un sold out del settore in questione. Totale di quattromila tifosi, che però sarà affiancato da altri sostenitori che dovrebbero essere presenti in altri settore dello stadio San Siro, situazione un po’ analoga rispetto ad altri precedenti. Dimostrazione, la medesima, di come l’entusiasmo in casa azzurra sia nuovamente tornata di moda, grazie ovviamente ai risultati degli uomini di Antonio Conte in questa prima fase di stagione.

Tifosi Napoli, quasi settemila i napoletani presenti a San Siro

Quanti saranno i tifosi del Napoli presenti allo stadio San Siro per la sfida contro il Milan? Il Corriere dello Stadio svela che il dato potrebbe superare ben oltre la soglia dei quattromila previsti per terzo anello verde.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal proposito:

“Quattromila nel Terzo Anello Verde dedicato ai tifosi del Napoli e in migliaia sparsi in altri settori dello stadio. Il Meazza di San Siro si colorerà anche d’azzurro questa sera per la gara contro il Milan. Sono andati a ruba i tagliandi del settore ospiti dedicato ai residenti in Campania, la prevendita durò appena poche ore, ma la squadra di Conte sarà scortata da centinaia di tifosi presenti in ogni spicchio di stadio per una previsione di almeno settemila napoletani“.

Sfida ad alta tensione per il Napoli, che però può contare sull’immancabile supporto da parte dei suoi tifosi, pronti ad accorrere in massa allo stadio San Siro.