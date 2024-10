Milan-Napoli, Di Lorenzo non dimentica: a fine partita il gesto da capitano

Milan Napoli, arriva il gesto di capitan Di Lorenzo nel post partita contro i rossoneri: ecco il riferimento.

Giovanni Di Lorenzo ha mostrato tutto il suo orgoglio per la vittoria contro il Milan allo stadio San Siro. Le marcature di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia hanno deciso il match ed il capitano azzurro durante la conferenza stampa post partita contro i rossoneri, ha messo in evidenza l’importanza dei tre punti su un campo difficile. Inoltre, con un gesto in particolare ha celebrato una vittoria dal sapore davvero speciale.

Milan Napoli, Di Lorenzo dedica la vittoria a Maradona: le parole

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha deciso di dedicare una vittoria davvero sofferta ed ottenuta con grande compattezza ad un’icona di questo sport e del Napoli: Diego Armando Maradona. Nella giornata di domani, infatti, Maradona avrebbe compiuto 64 anni e, pertanto, Di Lorenzo ha deciso di rivolgergli questa vittoria in vista della ricorrenza.

Le parole dell’ex difensore dell’Empoli sono chiarissime: “Visto che domani è il compleanno di Maradona sentiamo di dedicargli questa vittoria“. Tre punti sudati e meritati che hanno permesso agli azzurri di allungare su Inter e Juventus che saranno impegnate nella giornata di domani rispettivamente contro Empoli e Parma.