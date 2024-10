Il presidente di un club di Serie A sorpreso da Napoli: “Non era mai capitato”

Napoli sorprende sempre grazie ai suoi cittadini e in questo caso tifosi: il gesto iconico del club di Serie A spiegato dal suo presidente

Alla settima giornata di Serie A, il Napoli ha ospitato il Como al Diego Armando Maradona. La partita è stata piuttosto bella dal punto di vista del gioco, del ritmo, ricca di spunti. La formazione di Fabregas è andata subito in svantaggio, ma ha reagito e ha messo sotto per tutto il primo tempo gli Azzurri, fino al gol del pareggio.

Nel secondo tempo, le forze sono calate, tant’è che il club partenopeo è riuscito a sbloccarsi e chiudere la gara sul 3-1. A fine partita, i tifosi del Napoli hanno applaudito sui social il club comasco per essersi presentato con valore, orgoglio e coraggio al Maradona. Anche i tifosi ospiti arrivati in città hanno voluto dichiarare la bella accoglienza ricevuta dai napoletani. Insomma, è partito una sorta di gemellaggio.

In poche ore, la dirigenza del Como ha proposto di offrire una birra ad ogni tifoso del Napoli che andrà al Sinigaglia per la gara di ritorno. Un gesto inconsueto nel mondo del calcio, e che è stato spiegato da Mirwan Suwarso, presidente della società lombarda: “Il marketing non c’entra. Tutto è nato spontaneamente. In tutti questi anni non mi è mai capitato di leggere sui social commenti così positivi al Como per il suo modo di giocare – ha spiegato il patron a La Provincia di Como – Mi è venuto spontaneo fare un gesto. Anche perché, se sei gentile con qualcuno, è più facile che quel qualcuno risponda con gentilezza. Anche una maniera per svelenire il clima negli stadi. Noi ci proviamo”. Se in campo il Napoli ha conquistato i tre punti, fuori ha vinto sicuramente il Como.