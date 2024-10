Il Como ringrazia pubblicamente il Napoli: “Atmosfera senza pari”, poi l’annuncio sul regalo ai tifosi…

Napoli-Como è andata in scena venerdì sera al Maradona. L’atmosfera è stata incredibile sia all’interno che all’esterno dell’impianto.

La settima giornata di Serie A si è aperta venerdì alle ore 18.30 con l’importante sfida tra Napoli e Como. Le due compagini si son date battaglia allo stadio Diego Armando Maradona, e l’hanno fatto in un clima incredibile. Infatti, le due tifoserie si son comportate in modo egregio, tanto da meritarsi i complimenti dai vari esperti e non solo.

Le due squadre si son rese protagoniste di un ottimo match, giocato ad altissimi ritmi. Nella prima frazione è stato possibile assistere al dominio degli uomini di Fabregas, il quale ha ingarbugliato Antonio Conte. Quest’ultimo, ha reagito nella seconda frazione conducendo i suoi alla vittoria. A rubare la scena però sono stati i tifosi che non hanno mai smesso di incitare i proprio beniamini. Infatti, a prescindere dai colori è importante sottolineare il comportamento esemplare dei sostenitori di entrambe le squadre. Il tutto è stato possibile anche grazie all’accoglienza del club campano. Non a caso, il Como ha voluto ringraziare pubblicamente i partenopei.

“Una birra a ogni tifoso del Napoli”: la promessa del Como!

Napoli-Como è stata una partita entusiasmante non solo per ciò che si è visto in campo. A farla da padrone sono stati gli azzurri, i quali hanno centrato l’ennesima vittoria. Oltre a ciò, però, anche l’accoglienza riservata ai tifosi del Como è stata a dir poco spettacolare. I sostenitori lombardi hanno potuto assistere ad un grande spettacolo, sia all’interno che all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Non a caso, la società neopromossa ha voluto ringraziare pubblicamente gli azzurri con un post sul proprio profilo “Instagram”. Di seguito il comunicato e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComoFootball (@comofootball)

Il ringraziamento del Como è molto importante per il Napoli. Infatti, durante ogni match casalingo, la società azzurra prova a tirare fuori il meglio dal proprio impianto. Oltre ai sostenitori che incitano la squadra per tutta la durata del match, anche i collaboratori partecipano ad un lavoro tutt’altro che semplice. Durante la settimana giornata di Serie A non c’è stato alcun episodio “discutibile”, neppure sugli spalti. Proprio da qui, nasce la volontà della dirigenza lombarda di offrire un regalo ai tifosi campani in occasione del match di ritorno. Quest’ultimo, si giocherà allo stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025.