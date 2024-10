Milan-Napoli, esclusione pesantissima dai titolari: la decisione a sorpresa

Esclusione eccellente dai titolari di Milan-Napoli: la decisione nell’allenamento di rifinitura spiazza davvero tutti

Si avvicina l’ora x del match di San Siro, che ha scatenato più di una polemica. All’appello mancheranno certamente Theo Hernandez e Reijnders, che dovranno scontare le due squalifiche non scontate contro il Bologna a causa del rinvio. Oltre il danno, però, anche la beffa. Infatti, il difensore Gabbia si è dovuto fermare per un risentimento muscolare. Fonseca dovrà rivedere i piani della sua difesa.

Ma nelle ultime ore, dopo la rifinitura, sembra che il tecnico portoghese abbia escluso dagli undici titolari del Milan anche la stella più preziosa della rosa: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Leao partirà solamente dalla panchina.

Leao sfida Kvaratskhelia, ma solo dal secondo tempo

“Sta lavorando bene e non è di certo un caso”, ha dichiarato oggi Fonseca alla vigilia del match contro il Napoli. Eppure, difficile crederci. L’attaccante numero 10 rossonero non sta convincendo il suo allenatore. A seguito della panchina contro la Lazio, pesa tantissimo nella valutazione di Leao la prestazione dell’ultimo mese. Il fantasista non sta incidendo e appare distratto, poco focalizzato. Da un campione di questo calibro ci si aspetta un atteggiamento diverso.

La sostituzione contro il Club Brugge è stata praticamente una ‘mazzata’ per il portoghese. Leao è stato sostituito a Okafor, che alla prima palla ricevuta, ha scartato il difensore sulla corsia di sinistra e ha servito Reijnders in area di rigore, il quale ha insaccato in rete. Insomma, l’attaccante svizzero è decisamente più in palla in questo momento e per tale ragione Fonseca sembra orientato proprio a schierare titolare Okafor contro il Napoli. Su quella fascia si ritroverà Di Lorenzo e Politano, pronti ad arginare l’ex Basilea e Salisburgo.

E pensare che Leao sia stato uno degli uomini più pericolosi degli ultimi incontri tra Milan e Napoli. Di Lorenzo ha quasi sempre faticato contro l’esterno rossonero, che fa della velocità il suo punto di forza. Nella conferenza stampa post vittoria contro il Lecce, Antonio Conte ha risposto anche a qualche domanda su come arginare eventualmente Rafa. “Il Milan non è solo Leao”, ha ricordato il tecnico. Un pensiero in meno, forse, per la difesa azzurra.

Dunque, per vedere nuovamente il confronto tra Kvaratskhelia e Leao bisognerà attendere sicuramente il secondo tempo. Difficile pensare che mister Fonseca lasci in panchina per tutta la gara il suo talento maggiore.